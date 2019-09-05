Губернатор Хабаровского края рассказал Владимиру Путину о проблемах медицины

С КОРАБЛЯ НА БАЛ

Во Владивостоке продолжается пятый Восточный экономический форум. Вечером 3 сентября во Владивосток прибыл президент Владимир Путин. Под его председательством на площадке Дальневосточного федерального университета состоялось заседание президиума Государственного совета, посвящённое национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В рамках заседания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доложил президенту о проблемах в области краевого здравоохранения.

Главные вопросы, поднятые губернатором, хорошо известны жителям Хабаровского края. Это, в первую очередь, модернизация института первичной помощи.

- На заседании президиума уже был поднят вопрос предоставления субвенций отдаленным и северным районам Хабаровского края, - отметил губернатор Хабаровского края. - Этот вопрос очень важен и требует, безусловно, положительного решения с вашей стороны. Люди должны получать медицинскую помощь там, где они живут. С другой стороны, организация здравоохранения, существующее нормативное финансирование учреждений должно учитывать различия в транспортной, энергетической доступности и в плотности населения.

Сергей Фургал затронул также проблемы скорой медицинской помощи.

- В соответствии с порядком оказания скорой помощи мы должны обеспечить двадцатиминутный доезд бригады скорой до больного, - отметил глава региона. - Чтобы выполнить эти требования мы содержим в поселениях пункты скорой помощи, которые, находясь в круглосуточном дежурстве, выполняют 2– 4 вызова в день. Подушевой норматив финансирования в системе ОМС покрывает не более половины расходов на их содержание.

Сергей Фургал подчеркнул, что на сегодня сверхнормативные расходы по территориальным программах составляют два с половиной миллиарда рублей. Эти деньги перераспределяются из других учреждений.

Третья, озвученная губернатором проблема, — реализация федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в части развития сети фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня на территории Хабаровского края расположено 177 ФАПов и 57 амбулаторий. При этом, только половина из них расположена в специально оборудованных помещениях.

- На сегодня в замене нуждаются 48 ФАПов и 10 амбулаторий, - рассказал Сергей Фургал. - Цена вопроса два миллиарда двести миллионов рублей. При этом они должны быть официально признаны аварийными. А, значит, деятельность по оказанию медпомощи в них должна быть прекращена, а сами пациенты прикреплены к другим учреждениям. А если населенные пункты расположены в двухстах километрах друг от друга? Мы просто не можем закрыть ФАП и оставить людей без медицинской помощи до тех пор, пока будем строить новый.

О РЕШЕНИЯХ

При этом Сергей Фургал не ограничился рассказом о проблемах, но и предложил решение.

- Во-первых, для ФАПов, амбулаторий и участковых больниц, расположенных в северных и малонаселенных районах Дальнего Востока, нужно применять механизм финансирования не подушевой, а как оплату за готовность к оказанию медицинской помощи, - предложил Фургал. - Во-вторых, предусмотреть для этого дополнительные субвенции за счет ФОМС или федерального бюджета. Федеральный бюджет мог бы взять на себя обязательства по расходам на оплату труда. Мы (регионы) со своей стороны готовы взять на себя содержание ФАПов, амбулаторий, участковых больниц, представление жилья, дополнительных подъемных для привлечения специалистов. И наконец, в-третьих, предусмотреть поддержку строительства не только аварийных ФАПов, но и ФАПов, находящихся в приспособленных помещениях, которые не соответствуют санитарным требованиям. Это очень больной вопрос, который требует скорейшего решения.

Кроме того, губернатор попросил поддержки в деле организации телемедицины. Возможность онлайн консультирования, по мнению краевых властей, станет ощутимым подспорьем для молодых специалистов. Предложения губернатора нашли отклик у Владимира Путина.

- Развитие телемедицины у нас предусмотрено в рамках федерального проекта «Здравоохранение», - подчеркнул президент РФ. - Очевидно, что для Дальнего Востока это направление особенно актуально. Что же касается подушевого расчета, то и здесь я полностью с вами согласен. Подходить с одними и теми же мерками к разным регионам в корне неверно.

Что ж, прямой разговор с главой региона позволяет руководству страны выделить первоочередные проблемы и найти пути их решения. Возможно, теперь у жителей Хабаровского края появилось больше шансов получить доступное и качественное медицинское обслуживание.