Вопрос дамбы в Комсомольске обсудили на ВЭФе

В рамках Восточного экономического форума решаются порой совсем не экономические задачи. Так, сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. Тема встречи актуальна как никогда: решение проблем со с строительством дамб в Комсомольске-на-Амуре. Ранее этот вопрос уже поднимался на совещание под председательством премьера Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске. А в минприроды было направлено соответствующее обращение.

- По второму и третьему этапу строительства дамбы у нас возникли проблемы. Конкурс выиграла местная компания, у которой с одной стороны мало опыта, с другой – нехватка финансов на строительство, - отметил в ходе встречи Сергей Фургал. - Дело в том, что конкурс они выиграли с понижением стоимости работ на 24%. Кроме того, в процессе строительства выяснилось, что проекты были выполнены с нарушениями. Сейчас многие вопросы в этой части для них практически непосильны.

Проектная документация по строительству гидрозащитных сооружений для Комсомольска-на-Амуре разработана еще в 2015 году, а в 2016 прошла согласование в госэкспертизе. Тендер на строительство выиграло ОАО «ПМК-83». По программе софинансирования строительства II и III этапов защитных дамб из федерального бюджета было выделено 1,1 миллиардов рублей.

Однако, с течением времени темпы строительства снижались, подрядчик жаловался на нехватку оборотных средств, а рабочих и техники на месте возведения дамб становилось все меньше. Сейчас единственный вариант достроить гидрозащитные сооружения вовремя - расторгнуть контракт с «ПМК-83» и заключить договор с другим подрядчиком, но не через торги с понижением цены лота, а с компанией, которая будет соответствовать выставленным властями региона требованиям. При этом губернатор попросил рассмотреть еще один, не менее важный вопрос – перераспределение федеральных средств, выделенных на строительство, в связи с продлением сроков строительства.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин подтвердил готовность ответственных федеральных ведомств поддерживать регион в решении важного для безопасности людей и объектов экономики вопроса. Документы с обоснованием выбора варианта исправления ситуации рекомендовано в кратчайшие сроки направить в профильные министерства и ведомства.