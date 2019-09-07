У Комсомольска-на-Амуре уровень воды превысил отметку в восемь метров

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре к вечеру субботы достиг 801 сантиметра. Не сказать, что неожиданность, но все же. Сейчас уровень Амура у города Юности превышает отметку «опасного явления» на 150 сантиметров.

Ранее «Комсмольская правда» уже сообщала, что на утро субботы уровень Амура составлял 799 сантиметров, поднявшись за сутки на 7 сантиметров. Из-за паводков в Хабаровском крае действует режим ЧС.

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды превысил отметку в восемь метровФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Сейчас уровень реки у Комсомольска увеличившись за день на 2 сантиметра, бьет рекорды нынешнего паводка. И вот еще и циклон.

Ко всем неприятностям в городе в воскресенье ждут мощный циклон. Из Китая на Комсомольск движется тайфун «Линлин», он принесет с собой проливные дожди. А между тем, воды в городе итак с избытком.

Психологи обходят предполагаемую зону затопления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В зоне подтопления остаются сто шесть жилых домов и 372 приусадебных участка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Вода зашла на некоторые городские дороги. Это связано с тем, что не работают ливневые стоки. Их закрыли, чтобы избежать давления вод амурского паводка на центр города. Также затоплены подвалы в ста восьми многоквартирных домах.

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды превысил отметку в восемь метровФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Сотрудники МЧС продолжают спасательные работы. Сейчас на ликвидации паводка занято 39 единиц техники. Это пожарные автомобили, передвижные насосные станции МЧС России, специальный пожарный насосно-рукавный модульный автомобиль «Поток», а также насосные установки территориальной подсистемы РСЧС различной мощности. Общая производительность задействованной техники около 19600 кубометров в час. Ведутся работы по усилению насосных групп. В места наибольшего скопления воды перебрасываются дополнительные насосы.