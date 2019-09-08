2019-09-08T03:36:06+03:00
Политика

«Партийную картинку» рассылают по чатам в Хабаровском крае

Пользователи мессенджера WhatsApp в Хабаровском крае подверглись агитационной атаке
Петр САМСОНОВ
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«Партийную картинку» рассылают по чатам в Хабаровском крае Фото:соцсети«Партийную картинку» рассылают по чатам в Хабаровском крае Фото:соцсетиФото: Александр ГЛУЗ
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Во время единого дня голосования, неизвестные активно рассылают по чатам картинку с надписью «Всем удачи! Мы победим!», выполненную в стилистике, похожую на стилистику, которую использует ЛДПР.

Пользователи задаются вопросом, не нарушают ли создатели картинки закон — агитация в день выборов запрещена.

«Партийную картинку» рассылают по чатам в Хабаровском крае Фото:соцсети

«Партийную картинку» рассылают по чатам в Хабаровском крае Фото:соцсети

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Хабаровском крае проходят выборы — как в органы местного самоуправления, так и в законодательные собрания разного уровня, вплоть до Государственной думы России. В регионе сформированы 23 территориальных и 791 участковая избирательные комиссии. На мандаты претендуют представители семи политических партий и самовыдвиженцы.

Текущая избирательная кампания запомнится хабаровчанам как одна из самых скандальных. В ход идут давно проверенные методы нечестной борьбы за голоса избирателей, в краевой избирком одна за другой поступают жалобы от наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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