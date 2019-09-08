2019-09-08T08:15:41+03:00
Общество

Губернатора Хабаровского края не нашли в списках избирателей

Правда, потом все-таки обнаружили и главе региона удалось проголосовать
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Сергей Фуграл проголосовал на выборах в Хабаровском краеСергей Фуграл проголосовал на выборах в Хабаровском краеФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Жители Хабаровского края голосуют одними из первых на территории России. Единый день голосования в самом разгаре. Замечены на избирательных участках и первые лица. Так, свой гражданский долг исполнил губернатор региона Сергей Фургал. Губернатор Хабаровского края посетил избирательный участок по улице Чехова в краевой столице.

Не обошлось и без конфуза. Губернатора не нашли в одном из двух списков избирателей - том, по которому выдают бюллетени для голосования по партийным спискам. Находившийся на участке глава крайизбиркома Геннадий Накушнов был удивлен не меньше — списки проверяли буквально вчера.

- Чудеса какие-то, - заметил жизнерадостно губернатор, пока члены участковой комиссии лихорадочно искали его фамилию.

В итоге, фамилия обнаружилась, третий бюллетень выдали, а сам глава региона предпочел сгладить неловкость шуткой.

- Понимаю, всякое может случиться, - отметил он. - Но не можем же мы быть поражены в правах.

Напомним, сегодня в Хабаровске выбирают депутата Государственной думы на два года, депутатов краевой думы седьмого созыва и депутатов по одномандатным округам. Накануне Сергей Фургал заявил, что не станет открыто поддерживать кого-либо из кандидатов и выразил надежду на то, что люди выберут достойных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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