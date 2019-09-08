2019-09-08T08:05:19+03:00
Общество

Наблюдатели пожаловались на выдачу бюллетеней из-под стола на выборах в Хабаровском крае

Обнаружилось подозрительное поведение членов одной из избирательных комиссий
Петр САМСОНОВ
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Наблюдатели пожаловались на выдачу бюллетеней из-под стола на выборах в Хабаровском краеНаблюдатели пожаловались на выдачу бюллетеней из-под стола на выборах в Хабаровском краеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Центральном округе Хабаровска наблюдатель от партии «Единая Россия» Матвей Жигинас обнаружил подозрительное поведение членов избирательной комиссии. Он уже подал жалобу в краевой избирком, в ней говорится, что на избирательном участке №199 горожанам выдают бюллетени из-под стола.

«Бюллетени вложены в красную скатерть стола», — утверждает наблюдатель.

По его словам, явка на участке вдвое превышает среднюю по этому округу, что тоже вызвало подозрения.

Наблюдатели пожаловались на выдачу бюллетеней из-под стола на выборах в Хабаровском крае

Наблюдатели пожаловались на выдачу бюллетеней из-под стола на выборах в Хабаровском крае

На участке №165 в краевом центре наблюдатели от КПРФ, «Единой России» и «Родины» Фефелова, Молокова и Кривуненко сделали целый ряд замечаний по поводу выборного процесса. В частности, их возмутило нежелание комиссии предоставить списки избирателей, а когда на этом всё же удалось настоять, выяснилось, что эти списки не скреплены печатями.

Напомним, это не первые нарушения, которые зафиксированы в регионе в единый день голосования. Члены комиссии с правом совещательного голоса на избирательном участке №157 в Хабаровске зафиксировали выдачу бюллетеня по предъявлению удостоверения полицейского. Они подали жалобу в участковую избирательную комиссию, а также направили её на сайт проекта движения в защиту прав избирателей «Голос».

На УИК №92 и №114 в Хабаровске прямо на входе на участок были размещены листовки с подписью ЛДПР. В день голосования это делать запрещено. Так же на многие избирательные участки были не допущены наблюдатели. В частности, представители избирательной комиссии с совещательным голосом от кандидата Андрея Дубкова и от партии «Родина» сообщают, что их не пустили на участок №772.

Бюллетень под скатерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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