В избирательной комиссии Хабаровского края подвели первые итоги

Пришедший ночью в Хабаровский край тайфун «Линлин» оказался бессилен перед желаниями жителей региона исполнить свой гражданский долг. По словам зампредседателя крайизбиркома Василия Агуленко, по сравнению с 2014 годом, когда выбирали депутатов, явка подросла.

- По состоянию на 10 утра явка составила четыре целых шесть десятых процента, - отметил на пресс-конференции Василий Агуленко. - Традиционно хороший старт взяли Аяно-Майский и Охотский районы, район имени Полины Осипенко, Комсомольский, Чумиканский и Ульчский районы. Дело в том, что на территории этих районов проходило досрочное голосование избирателей.

Досрочное голосование было инициировано в труднодоступных районах. Досрочно здесь проголосовало около двух тысяч человек. В центральных и южных районах края явка избирателей к 10 утра составила в среднем пять процентов от общего числа внесенных в списки. В краевой столице явка несколько ниже. По словам Василия Агуленко, она составляет от двух с половиной до трех процентов по состоянию на десять часов утра. По выборам депутата Госдумы и одномандатным избирательным округам, по мнению заместителя председателя краевого избиркома, явка будет чуть ниже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/730743" frameborder="0"></iframe> Изберком о явке 11:30.Владимир ЗЕНКОВ

Председатель общественной палаты края Андрей Белоглазов, рассказал о зарегистрированных в ходе выборов нарушениях.Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Председатель общественной палаты края Андрей Белоглазов, в свою очередь, рассказал о зарегистрированных в ходе выборов нарушениях.

- В адрес Общественной палаты поступило несколько обращений от одной из политических партий, - рассказал он. - Суть их в том, что наблюдателей от партии не допускают на избирательные участки в качестве наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Мы изучили обращения и выяснили, что представители партии имели при себе по два направления. Все нештатные ситуации были оперативно разрешены.

В избиркоме отметили, что вся поступающая информация о возможных нарушениях будет оперативно проверяться.