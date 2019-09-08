2019-09-08T08:02:45+03:00
Общество

Избирком сообщил явку на выборах в Хабаровском крае по состоянию на полдень

Хабаровский край бьет рекорды избирательной активности
Петр САМСОНОВ
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Избирком сообщил явку на выборах в Хабаровском крае по состоянию на полденьИзбирком сообщил явку на выборах в Хабаровском крае по состоянию на полденьФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Ну вот на улице стих дождь, и на избирательных участках стало крайне людно. По словам главы крайизбиркома Геннадия Накушнова, по сравнению с 2014 годом явка выше.

- По состоянию на 13 часов явка составила 12 целых пять десятых процента, - отметил на пресс-конференции Геннадий Накушнов. – Расстановка по явке осталась та же - Аяно-Майский и Охотский районы, район имени Полины Осипенко, Комсомольский, Чумиканский и Ульчский районы в лидерах. Дело в том, что на территории этих районов проходило досрочное голосование избирателей. Не взирая на неблагоприятные погодные условия избиратели идут и голосуют.

Избирком сообщил явку на выборах в Хабаровском крае по состоянию на полдень Фото: Владимир ЗЕНКОВ

Избирком сообщил явку на выборах в Хабаровском крае по состоянию на полденьФото: Владимир ЗЕНКОВ

Отмечается, что в южных районах края явно хуже явка, нежели на севере Хабаровского края. А в краевом центре пока еще горожане не проснулись - на участки пришли 8,8 процента от зарегистрированного числа избирателей.

По словам главы избиркома, нарушения, которые происходят на участках, имеют исключительно технический характер и каких-то серьезных, которые подтверждались документально, отмечено не было.

По выборам депутата Госдумы и одномандатным избирательным округам, по мнению заместителя председателя краевого избиркома, явка будет чуть ниже.

Накушнов.Владимир ЗЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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