2019-09-08T08:18:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае на некоторых участках проходят голосования «втемную»

В Хабаровске голосуют без света, а в районах края голосуют с того света
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровском крае на некоторых участках проходят голосования «втемную»В Хабаровском крае на некоторых участках проходят голосования «втемную»Фото: Алексей ГАЙДУКОВ
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На выборах в Хабаровском крае давно умершие люди ответственно исполняют свой гражданский долг — а помогают им в этом массовые отключения света. О перебоях электричества заявили наблюдатели, работающие на нескольких участках в Хабаровске и Хабаровском районе.

Наблюдатель от «Единой России» Анна Зырянкина зафиксировала отключение света на участке № 784, наблюдатель Ольга Антошкина сообщила о том, что во тьму погрузилась УИК № 786. В 13-м округе, который находится в Хабаровске, без света одновременно оказались семь избирательных участков — об этом сообщил наблюдатель Александр Скобелев. Проблемы с энергией идут рука об руку с голосованием в регионе. На многих УИКах, оставшихся без электроснабжения, установлены КОИБы, которые барахлят из-за перепадов электроснабжения.

В то же время в мессенджерах жители Хабаровского края активно делятся информацией о том, что, придя на избирательные участки, они обнаружили среди проголосовавших своих умерших родственников. «Мёртвые души», как следует из множества сообщений в чатах, показывают в регионе очень высокую явку. Вероятно, они делают свой выбор, когда на участке гаснет свет — по крайней мере, эти два аспекта не могут не быть взаимосвязаны.

8 сентября, в Хабаровском крае проходят выборы. Почти миллиону избирателей предлагают проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы, краевого парламента и органов местного самоуправления. На мандаты претендуют представители семи политических партий и самовыдвиженцы. С самого утра воскресенья на избирательных участках складывается не самая благополучная ситуация — звучат жалобы на незаконную агитацию, скупку голосов и другие скандальные факты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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