Наблюдатели продолжают фиксировать нарушения в ходе проведения выборов на территории Хабаровского края

Предвыборная гонка в Хабаровском крае была весьма напряженной. В погоне за голосами избирателей политтехнологи не скупились на самые грязные трюки. То и дело в сети появлялись мутные паблики с громкими названиями и некорректными призывами, а под каждой предвыборной статьей как грибы после дождя росли язвительные комментарии. Кандидаты использовали все ресурсы для ведения агитации, а предвыборные листовки жители края находили в самых неожиданных местах.

Выборы должны быть честными. К этому призвал губернатор, этого мнения придерживаются все здравомыслящие люди. К сожалению, это мнение не единственное. Единый день голосования в разгаре. В разгаре и борьба за честность на выборах.

КАРУСЕЛЬ-КАРУСЕЛЬ

В Железнодорожном районе краевой столицы наблюдатели задержали мужчину, выносившего из избирательного участка №8 чистые бюллетени. Вместо того, чтобы опустить листы в урну для голосования он попытался сбежать с бланками. Специалисты уже усмотрели в этом признаки «карусели» - технологии при которой избиратель повторно голосует на нескольких участках, осуществляя таким образом вброс вынесенных с участка бланков.

НА УЧАСТОК СТРОЕМ

В поселке Таежном Хабаровского района наблюдатели зафиксировали другую картину. На избирательный участок привезли солдат срочной службы, не являющихся хабаровчанами и не имеющих открепительных удостоверений. Что говорить и за кого поставить галочку в заветном листке проинструктировали заранее. По сообщению проверяющих, срочники из Бурятии, Якутии, Амурской области и Приморского края получают бюллетени наравне с хабаровчанами, а из всех кандидатов знают только об одном, за него и должны отдать свои голоса

Наблюдатели продолжают фиксировать нарушения в ходе проведения выборов на территории Хабаровского краяФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

А на избирательный участок в одной из воинских частей города Бикин наблюдателей вовсе отказались пускать. Как сообщил кандидат по Южному избирательному округу№1 Кирилл Цмакалов, на участке помимо недопуска наблюдателей была допущена масса нарушений: подвоз военных, отсутствие у членов избиркома необходимых документов.

- Я прибыл утром с доверенными лицами, но нас не пустили. Это временный участок воинской части №46102. С самого утра подвозили сюда на автобусах, на автомобиле «Урал» и на бортовых камазах сюда подвозили солдат и офицеров. Этот процесс я снял на телефон, - рассказал Кирилл Цмакалов. - Как сказал один из командующих, здесь голосуют военные из разных регионов. На участок удалось пройти только спустя два часа – пустили только меня, хотя там были представители от разных партий. При этом изъяли телефон. На участке до сих нет ни одного наблюдателя – никого не пускают, мотивируя секретностью. Я обнаружил, что списки избирателей прошнурованы, но не опечатаны. У членов комиссии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия. Из 400 планируемых избирателей поданы списки на 1062 человека.

Глава крайизбиркома прокомментировал ситуациюФото: Владимир ЗЕНКОВ

Обо всех выявленных нарушениях наблюдатели сообщили в крайизбирком.

- Мы будем разбираться по всем поступившим сигналам, - прокомментировал Геннадий Накушев, глава краевой избирательной комиссии. - В спорных случаях будем принимать решения об отмене итогов голосования.