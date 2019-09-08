2019-09-08T10:36:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае огласили явку на выборы по данным на 15 часов

Поток жалоб, подаваемых в крайизбирком, пошел на спад, зато выросла активность заявителей в соцсетях
Ксения ТУРТЫГИНА
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Промежуточные итоги по явке огласил секретарь крайизбиркома Оярс Машков.Промежуточные итоги по явке огласил секретарь крайизбиркома Оярс Машков.Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Промежуточные итоги по явке огласил секретарь крайизбиркома Оярс Машков.

- По Хабаровскому краю средняя явка составила 24,24%. В 2014 году явка была 14,37%, опережение значительное. Тон, заданный с начала дня на повышенную активность избирателей, продолжается, - рассказал Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края. – Средняя явка по городам и районам составила: 21,71% - Хабаровск, 25,97% – Комсомольск. В лидерах с 49,45% по-прежнему Аяно-Майский район, ему в спину дышит – Комсомольский район с явкой 47,75%.

Секретарь краевого избиркома отметил, что поток жалоб, который преобладал в первой половине дня, пошел на спад. Зато выросла активность в соцсетях и поднялась волна жалоб в участковые избирательные комиссии.

- Нарушения незначительные, они повторяются из года в год, - отметил Оярс Юрисович. – Например, в кабину для голосования зашли два человека. Да, тайна голосования существует, но если гражданин добровольно рассказывает о своем выборе, это его право. Многие даже фотографируют бюллетени с отметкой о голосовании и выкладывают в соцсетях. Другое дело, если подобное происходит против воли избирателя.

Из странностей этих выборов секретарь отметил отключения электроэнергии по краю. Незначительные, прямой связи между ними на первый взгляд нет. В Амурском, Вяземском, Бикинский, им. Лазо и Индустриальном районе Хабаровска на участках гаснет свет. Оярс Машков сделал упор на том, что нет оснований говорить о какой-то провокации – электроэнергия отключается не в конкретных зданиях или помещениях для голосования, а по нескольким домам.

- Получается веерное отключение: погас свет на участке – подключили – погасло на следующем. На работе КОИБов это никак не сказывается: все комплексы электронной обработки бюллетеней подключены к резервным независимым источникам питания, - рассказал секретарь крайизбиркома.

Не странно, а скорее забавное происшествие приключилось в Чекунде: избиратели заметили на улицах поселка медведицу с медвежонком. Звери не пытались прорваться к урнам для голосования, их больше интересовали обычные, мусорные. Ни наблюдатели, ни топтыгины не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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