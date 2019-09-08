Предварительные итоги по явке на выборы подвели в Хабаровском крае

Итак, единый день голосования неумолимо заканчивается. Явка избирателей в конечном итоге несколько разочаровала: 30,64% на 18 часов, для сравнения с 2014 годом – 22,32%.

- Не в пример тому году, больше граждан пришло на участки. Практика показывает, что в оставшиеся два часа прирост будет небольшим, в пределах двух-трех процентов, - рассказал Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края.

Явка в Хабаровске составила 29,65%, самый активный Кировский район - больше трети жителей, 33,86%, пришли на выборы. В Комсомольске-на-Амуре – 32,39%, Аяно-Майский район показал внушительные 56,37%, но! он на втором после Комсомольского района - 62,27%. Среди аутсайдеров с показателем 25,14% - Нанайский район.

- Районы докладывают, что проблемы с электроэнергией (ранее сообщалось о странных отключениях электричества в районах - прим.авт.) решены. На текущий момент мне неизвестны факты отключения, - прокомментировал Оярс Юрисович. - Хабаровский район сообщил, что с левобережьем – Победа, Кукан, Новокуровка, Улика-Национальное – теряется транспортная связь. Один мост разрушен непогодой. Но это не помешает подвести итоги голосования, поскольку протоколы изготавливаются с машиночитаемым кодом. В таким чрезвычайных условиях допускается передача сканированного протокола по техническим каналам связи. Итоги выборов по этим поселениям будут подведены.

Тенденция по жалобам сохранилась, констатировал секретарь крайизбиркома. И львиная доля их - от граждан, которые забыли написать открепительное заявление. Пришли на участки, а там выяснили, что сроки подачи таких заявлений уже прошли.

Кстати, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов отметил интересную деталь: с 13:00 до 14:03 не было ни одного звонка на телефон горячей линии общественников, а потом, видимо, вкусно и неспешно отобедав, жалобщики принялись вновь звонить.

Что касается процента явки, который некоторые политологи прогнозировали на уровне 40-45%, то, по мнению Оярса Машкова, треть - это не менее хороший показатель.

- Наибольшая активность избирателей всегда фиксируется на президентских выборах, затем – депутатов Госдумы и третий по активности уровень - губернаторский, - сказал Оярс Машков. - После него, по убывающему интересу избирателей, выборы в Законодательное собрание края или области, мэра и так далее. В целом тридцать процентов я считаю очень достойный процент.

Предварительные итоги голосования огласят завтра утром, 9 сентября, около 10 часов дня. Следите за публикациями на нашем сайте.