Пьяный хабаровчанин открыл стрельбу по детям

Улица Монтажная, не из тех мест, которые принято показывать гостям города. Район застроен домами «сталинской» постройки. На дорогах асфальт встречается не часто. И, конечно, тут не до детских площадок. Дети играют где придется. Вечером третьего сентября группа ребятишек резвилась во дворе дома №17. Бегали, смеялись, шумели. Чем и нарушили покой выпивавшего в своей квартире на первом этаже, пятидесяти двухлетнего мужчины. Престарелый хулиган сначала кричал на детей, но не видя результата перешел к решительным действиям — открыл по ребятишкам огонь из пневматической винтовки.

- Детей было четверо, играли возле гаражей, - рассказала Ольга, очевидица прошедшего. - Звуки выстрела был негромкие, даже не очень понятно что это именно выстрелы. Уже потом увидели его в окне с ружьем.

Дети играли возле гаражейФото: Евгения МОЛОТОВА

Пуля попала в лицо шестилетней девочки. Она побежала домой, а оттуда ее на скорой увезли во вторую краевую больницу. Воспользовавшись суматохой, стрелок пытался сбежать с места пришествия, но вызванный наряд полиции оперативно вычислил и задержал его. Мужчину доставили в отделение, а оружие из которого он палил по детям было изъято.

- Его, вроде бы признали дееспособным, - рассказала Людмила, живущая в соседнем доме. - Но, глядя на него в это сложно поверить. Постоянно кричал на детей, камнями в них кидался. Трезвый вроде ничего, а как выпьет, что называется «туши свет». Дети в этом и в соседнем дворе облюбовали место для игр, видите домик, его папа пострадавшей девочки построил. Играли или в нем или возле гаражей. Он все время кричал, что мешают ему.

Домик, который построил для детей папа пострадавшей девочкиФото: Евгения МОЛОТОВА

Пострадавшей девочки потребовалось оперативное вмешательство. Пульку, диаметром четыре с половиной миллиметра, удалось извлечь. Однако, малышка пережила сильный шок.

- Все самое страшное позади. Операция прошла успешно. Слава Богу! Пулю достали. Дочка идет потихоньку на поправку, - написала на своей странице в социальной сети Дарья, мама пострадавшей девочки. - Впереди еще конечно нас ждут следственные эксперименты, суды. Но это все не важно уже! Важно, что доченька осталась жива! Дай Бог ей побыстрей забыть весь этот кошмар!

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его действия следствие квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц.

- По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков. - Установлено, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Расследование уголовного дела продолжается. А жители домов по улице Монтажной хоть и избавились от беспокойного соседа выпускать детей на улицу теперь будут с оглядкой.