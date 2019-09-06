2019-09-06T09:14:16+03:00
Политика

Председатель Закдумы обратился к жителям Хабаровского края накануне выборов

Именно парламентариям нового созыва предстоит сформировать и утвердить бюджет Хабаровского края на будущий год
Петр САМСОНОВ
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Председатель Закдумы обратился к жителям Хабаровского края накануне выборовПредседатель Закдумы обратился к жителям Хабаровского края накануне выборовФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Дорогие земляки!

8 сентября – единый день голосования. В это воскресенье жители края будут выбирать депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. Вы сформируете новый состав Законодательной Думы Хабаровского края. Региональный парламент седьмого созыва, как и сегодня, будет состоять из 36 депутатов. 24 будут избраны на одномандатных округах, ещё 12 - от политических партий.

Именно депутатам нового созыва предстоит сформировать и утвердить бюджет Хабаровского края на будущий год, определив приоритетные направления расходования средств и источники пополнения казны.

Дума седьмого созыва должна решить ряд вопросов, которые начали заниматься парламентарии нынешнего созыва. Это вопрос о возврате прямых выборов глав районов и снижение транспортного налога для жителей Хабаровского края. Необходимо продолжить программы строительства новых школ, детских садов, медицинских учреждений, благоустройства городов и посёлков. Уверен, что каждый из вас, придя на избирательный участок сделает осознанный выбор и проголосует за стабильность и развитие Хабаровского края. Всё это смогут обеспечить люди, за которыми стоят реальные дела и решения, а не пустые лозунги и громкие слова.

Убеждён, что по итогам единого дня голосования, парламент региона останется той площадкой, где принимаются важные законы для жителей края. Законодательная Дума не должна превращаться в арену для политических баталий и популистских заявлений.

Выбор за вами. Голосуйте умом и сердцем.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской

Оплачено из средств избирательного счета кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Пионерскому одномандатному избирательному округу #11 Луговского С. Л.

ИСТОЧНИК KP.RU

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