2019-09-06T08:42:57+03:00
Политика

«Черные» политтехнологии активно используются в Хабаровском крае

Эта избирательная кампания отличается ушатами грязи, которые выливают на кандидатов и партии, а заодно – и на избирателей
Ксения ТУРТЫГИНА
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В день выборов в Хабаровский край приедет член Центризбиркома, чьей задачей будет следить за соблюдением закона и прозрачностью процесса. Фото: Александр СутуринВ день выборов в Хабаровский край приедет член Центризбиркома, чьей задачей будет следить за соблюдением закона и прозрачностью процесса. Фото: Александр Сутурин
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Всего два дня осталось до единого дня выборов. Многие ждут этого дня, как манны небесной: такой грязной кампании не было давно, «черный» пиар льется потоками, а политтехнологи не гнушаются откровенно мерзкими политприемчиками.

ЗАДАЧА - СНИЗИТЬ ЯВКУ?

По информации из разных источников, в крае работает от 600 до 1300 политтехнологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владивостока и других городов. Некоторые работают так, что возникает стойкое ощущение будто основная задача кампании – довести избирателей до крайней степени отвращения к выборам, чем максимально снизить явку.

Вспомните ролики, в которых призывали на избирательных бюллетенях писать имя действующего губернатора. Голос за кадром уверял, что так мы выразим ему свою поддержку. Хочется спросить: вы нас держите за идиотов, которые не знают, что такие бюллетени сразу признают недействительными? И каким боком губернатор, исполнительная ветвь власти, относится к выборам депутатов, законодательная ветвь?

Дальше – больше. Некие лица периодически срывают и заклеивают агитационные плакаты соперников по политической борьбе. А на этой неделе по Хабаровску прокатилась волна вандализма: стены сотен домов исписали лозунгами, призывающими голосовать за ЛДПР. Десятки автомобилей обклеили стикерами с такими же призывами – приклеили на совесть, фактически испортив чужое имущество. Управляющие компании оборвали телефоны кандидатов от этой партии с претензиями. Но, думаю, всем понятно, что сделали это не сторонники, а противники партии.

Но такая «шалость» меркнет перед откровенными подлогами.

КАК ПОДДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появилась странная печатная продукция, выполненная в характерных сине-желтых цветах. Статьи в этих газетах лучше не читать – появляется ощущение, будто извалялся в навозе. Хотя на первый взгляд кажется, что все в порядке. Хорошее качество печати, есть выходные данные – тираж, кто оплатил, где напечатали. Одна неувязка: в штабе партии эту продукцию не заказывали, плюс Хабаровская краевая типография, указанная в выходных данных, к выпуску газет отношения не имеет.

Дело в том, что у краевой типографии нет оборудования, на котором можно печатать газеты. Была машина, но ее предыдущее руководство продало.

- Мы провели собственное расследование, информацию передали в правоохранительные органы. Мы выяснили, что в крае 184 предприятия изготавливают полиграфическую продукцию. Из них только четыре предприятия имеют оборудование, на котором можно печатать газеты, - объяснил Михаил Сидоров, генеральный директор Хабаровской краевой типографии. – По нашим данным ни одна из этих типографий не имеет отношения к выпуску фальсификата. Есть сведения, что печатали их в другом регионе. Выяснением всех обстоятельств займется полиция.

БОЛЬШЕ ГРЯЗИ И КОМПРОМАТА!

В соцсети сливают чернуху про конкретных кандидатов. Например, вытащили историю двадцатилетней давности, что лидер хабаровских справедливороссов Игорь Глухов сотрудничал с фондом Сороса. Эсеры не стали комментировать вброс, к тому же этот факт никто никогда от общественности и не скрывал. На то пошло, в то время половина края сотрудничала с этим фондом, оглашайте весь список.

Некоторые партии «креативят» так, что политтехнологам противоборствующих сторон остается только радостно аплодировать. Так, на улице Муравьева-Амурского и на других точках стоят волонтеры от «Коммунистов России» и раздают листовки с изображением, похожим на фотографию мягкого места, и призывом показать его бюрократам и либералам.

Еще один из свежих скандалов, куда оказались втянуты коммунисты, - история с газетой «Хлеб», якобы выпущенной то ли КПРФ, то ли «Коммунистами России». В ней авторы оттянулись на всех политических конкурентах. В скабрезных статейках неумело жонглируют фактами, пытаясь очернить соперников. Но в конечном счете газета сработала против своих издателей. Большинство читавших ее, пришли в недоумение: как можно было опуститься до такого? Неужели и этот «Хлеб» - фальсификат, истинная цель которого – сами коммунисты?

НАПЕРЕКОР ТЕХНОЛОГАМ

Повторюсь, по ощущениям, делается все, чтобы избиратели устали от грязи и проигнорировали выборы. Именно поэтому 8 сентября, в единый день голосования, мы должны прийти на избирательный участок и проголосовать за своих кандидатов. Потому что жить здесь нам, а не понаехавшим политтехнологам, которые уже 9 сентября упакуют чемоданы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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