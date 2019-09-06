Комсомольск-на-Амуре готовится встретить очередной тайфун

В это воскресенье Город Юности ожидает новое бедствие. Из Китая движется тайфун «Линлин». Он принесет с собой проливные дожди. А между тем, воды в городе итак с избытком. Уровень Амура у Комсомольска утром 6 сентября находился на отметки 792 сантиметра. Это на пять сантиметров больше, чем вчера.

- В зоне подтопления остаются сто шесть жилых домов и 372 приусадебных участка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Вода зашла на некоторые городские дороги. Это связано с тем, что не работают ливневые стоки. Их закрыли, чтобы избежать давления вод амурского паводка на центр города. Также затоплены подвалы в ста восьми многоквартирных домах.

На дорогах наблюдаются скопления дождевой воды.

Сотрудники МЧС продолжают спасательные работы. Сейчас на ликвидации паводка занято 39 единиц техники. Это пожарные автомобили, передвижные насосные станции МЧС России, специальный пожарный насосно-рукавный модульный автомобиль «Поток», а также насосные установки территориальной подсистемы РСЧС различной мощности. Общая производительность задействованной техники около 19600 кубометров в час. Ведутся работы по усилению насосных групп. В места наибольшего скопления воды перебрасываются дополнительные насосы.

- Проводим рейды совместно со специалистами из Центра экстренной психологической помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Обходим дома, которые могут попасть в зону затопления, разговариваем с людьми, убеждаем переселиться в пункты временного размещения, разъясняем правила поведения во время паводка.

Психологи обходят предполагаемую зону затопления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Личная беседа — лучший способ донести информацию до людей, - отметила психолог отдела экстренного реагирования Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Прошина. - Надеемся на сознательность граждан, на то, что они с должным вниманием отнесутся к нашим словам и паводок не причинит особого вреда ни людям, ни имуществу.

Помимо рейдов и обходов психологи работают и в ПВРах. Всего на территории Комсомольска-на-Амуре развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 240 человек. В двух из них находятся 34 человека, из них девять детей.

Гребень паводка миновал село Троицкое и прибудет к Комсомольску через три-четыре дня. То есть в самый разгар тайфуна.