Игорь Глухов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»
Прямой эфир 6 сентября на частоте 88,3 FM
Игорь Глухов, хабаровский издательФото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с издателем Игорем Глуховым. Говорили о достойном пенсионном обеспечении жителей края, а также о приросте населения на Дальнем Востоке и повышении зарплаты труда.
Игорь Глухов, хабаровский издательФото: Сергей ПЯТКОВ
Игорь Глухов
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