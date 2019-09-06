Игорь Глухов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с издателем Игорем Глуховым. Говорили о достойном пенсионном обеспечении жителей края, а также о приросте населения на Дальнем Востоке и повышении зарплаты труда.

Игорь Глухов, хабаровский издательФото: Сергей ПЯТКОВ