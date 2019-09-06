2019-09-06T09:17:34+03:00
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Игорь Глухов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

Прямой эфир 6 сентября на частоте 88,3 FM
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Игорь Глухов, хабаровский издательИгорь Глухов, хабаровский издательФото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с издателем Игорем Глуховым. Говорили о достойном пенсионном обеспечении жителей края, а также о приросте населения на Дальнем Востоке и повышении зарплаты труда.

Игорь Глухов, хабаровский издатель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, хабаровский издательФото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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