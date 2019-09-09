Уходим под воду: В Хабаровском крае подсчитывают ущерб от тайфуна «Линлин»
Прохождение тайфуна «Линлин» отметилось в Хабаровском крае ливнями и ураганным ветром. По сообщению ГУ МЧС объем выпавших в Комсомольске осадков составил за сутки 80 миллиметров. Для города Юности, и без того находящегося во власти воды, визит тайфуна вылился в настоящую катастрофу.
- В низинах обширные скопления дождевой воды, затоплены подвалы жилых домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В ночное время уровень воды на дорогах достигал местами метра. Затоплены подвалы нескольких школ и детских садов. Занятия в них отменены.
По сообщению пресс-службы администрации Комсомольска занятий не будет в школах №28, 32 и начальных классах школы №36. Также закрыты детские сады №25, 134 и один из корпусов детского сада №100.
Комсомольск тайфун.
В связи с подтоплениями изменены маршруты движения ряда автобусов, некоторые маршруты, такие как пригородный 109-ый вовсе отменены. Наиболее сложная транспортная ситуация сложилась в 66-ом квартале. Автобусы в этот микрорайон не ходят совсем, а уровень воды в некоторых дворах превысил метровую отметку. Передвигаться здесь можно только на лодках. Иначе вплавь.
- В течение всего вчерашнего дня и сейчас на городских улицах работают пожарные автомобили и насосные станции, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Проводится откачка воды. Спасатели помогают эвакуировать легковые автомобили, которые не смогли преодолеть водные преграды. На дамбах организовано круглосуточное дежурство спасателей. Для возможной эвакуации населения выделены пассажирские автобусы.
Комсомольск тайфун 2.
Саму эвакуацию пока не объявляли. Однако, в превентивных целях развернуто три пункта временного размещения, которые готовы принять людей и обеспечены всем необходимым. Сейчас в них проживают 39 человек, 11 из которых — дети. Организовано дежурство медиков, психологов и сотрудников МВД.
- На затопленном участке Хорпинского шоссе дежурят плавсредства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Спасатели помогают жителям добраться к местам учебы и работы и обратно, перевезти имущество, домашних питомцев, вывезти остатки урожая. За прошедшие сутки переправой воспользовались около 120 человек.
Сегодня уровень Амура у Комсомольска составил 815 сантиметров. За сутки вода поднялась на 13 сантиметров. В результате воздействия амурского паводка подтоплено 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа.
Комсомольск тайфун.
ИСТОЧНИК KP.RU
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