Уходим под воду: В Хабаровском крае подсчитывают ущерб от тайфуна «Линлин»

Прохождение тайфуна «Линлин» отметилось в Хабаровском крае ливнями и ураганным ветром. По сообщению ГУ МЧС объем выпавших в Комсомольске осадков составил за сутки 80 миллиметров. Для города Юности, и без того находящегося во власти воды, визит тайфуна вылился в настоящую катастрофу.

- В низинах обширные скопления дождевой воды, затоплены подвалы жилых домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В ночное время уровень воды на дорогах достигал местами метра. Затоплены подвалы нескольких школ и детских садов. Занятия в них отменены.

По сообщению пресс-службы администрации Комсомольска занятий не будет в школах №28, 32 и начальных классах школы №36. Также закрыты детские сады №25, 134 и один из корпусов детского сада №100.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="240" height="320" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/730902" frameborder="0"></iframe> Комсомольск тайфун.

В связи с подтоплениями изменены маршруты движения ряда автобусов, некоторые маршруты, такие как пригородный 109-ый вовсе отменены. Наиболее сложная транспортная ситуация сложилась в 66-ом квартале. Автобусы в этот микрорайон не ходят совсем, а уровень воды в некоторых дворах превысил метровую отметку. Передвигаться здесь можно только на лодках. Иначе вплавь.

- В течение всего вчерашнего дня и сейчас на городских улицах работают пожарные автомобили и насосные станции, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Проводится откачка воды. Спасатели помогают эвакуировать легковые автомобили, которые не смогли преодолеть водные преграды. На дамбах организовано круглосуточное дежурство спасателей. Для возможной эвакуации населения выделены пассажирские автобусы.

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Саму эвакуацию пока не объявляли. Однако, в превентивных целях развернуто три пункта временного размещения, которые готовы принять людей и обеспечены всем необходимым. Сейчас в них проживают 39 человек, 11 из которых — дети. Организовано дежурство медиков, психологов и сотрудников МВД.

- На затопленном участке Хорпинского шоссе дежурят плавсредства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Спасатели помогают жителям добраться к местам учебы и работы и обратно, перевезти имущество, домашних питомцев, вывезти остатки урожая. За прошедшие сутки переправой воспользовались около 120 человек.

Сегодня уровень Амура у Комсомольска составил 815 сантиметров. За сутки вода поднялась на 13 сантиметров. В результате воздействия амурского паводка подтоплено 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа.