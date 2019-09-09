ЛДПР встает на востоке: в Хабаровском крае стали известны предварительные итоги выборов

Утром 9 сентября крайизбирком огласил предварительные итоги избирательной кампании-2019 в Хабаровском крае. Окончательные официальные результаты станут известны 11 сентября, однако, как правило, они не значительно отличаются от предварительных.

Напомним, в крае проходило около десятка кампаний разного уровня. Самые значимые из них – дополнительные выборы в Государственную думу (на два оставшихся до следующих, основных, выборов года), в Законодательную думу Хабаровского края, в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также выборы главы администрации Комсомольска.

Итак, по предварительным данным, по всем фронтам со значительным отрывом победили представители партии ЛДПР.

- Мы всегда были особенным краем, у нас даже солнце встает раньше всех, - с улыбкой заметил Геннадий Накушнов, глава избирательной комиссии Хабаровского края, оглашая итоги на пресс-конференции. Он, кстати, отметил и повышенную явку на участки, которая почти на десять процентов превышает явку 2014 года, когда мы тоже выбирали депутатов краевого и городских парламентов. В тот год, напомним, в единый день голосования не было такой плохой погоды, как в минувшее воскресенье. Даже тайфун Линлин не помешал избирателям.

Явка на выборы депутатов Госдумы составила 33,82%, голоса распределились следующим образом: Иван Пиляев (ЛДПР) 39,13%; Николай Платошкин (КПРФ) – 24,67%; Виктория Цыганова («Единая Россия») – 10,68%.

Явка на выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края составила 34,81%. По партийным спискам итоги: ЛДПР – 56,12%, КПРФ – 17,24%, «Единая Россия» - 12,51%. Эти три партии будут претендовать на 12 мандатов, распределят которые согласно долям полученных голосов. По одномандатным спискам расклад следующий: ЛДПР забирает 22 мандата, КПРФ (Татьяна Быченко) – один мандат и еще одно депутатское кресло достается самовыдвиженцу (Виктор Федоров).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/730898" frameborder="0"></iframe> Накушнов о явке.

В Законодательной думе края всего 36 мест, то есть либерал-демократы получат 27-29 из них.

Явка на выборы депутатов Хабаровской городской думы составила 33,45%. Из 35 мандатов 34 хабаровчане отдали представителям ЛДПР, один мандат у «Справедливой России». Примерно такая же картина в Комсомольской городской думе: из 25 мандатов 24 - у ЛДПР, один – у КПРФ.

Явка на выборы мэра Комсомольска-на-Амуре составила 33%. За Алексея Разина («Единая Россия») голоса отдали 13,04% избирателей, за самовыдвиженца Александра Ильина - 24,1%, и за Александра Жорника (ЛДПР) 55,62%.

Геннадий Накушнов отметил, что эта кампания отличилась особо грязным информационным фоном и большим количеством судебных исков, которые кандидаты подавали друг на друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/730897" frameborder="0"></iframe> Накушнов о нарушениях.

ЛДПР встает на востоке: в Хабаровском крае стали известны предварительные итоги выборовФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Думаю, сказалось большое количество политтехнологов, приехавших в наш край из других регионов. Что касается якобы массы нарушений, то мы видим в этом попытку создать запас жалоб на будущее, чтобы как-то оправдать возможное поражение, - сказал глава крайизбиркома. – Итоги выборов и партии, и кандидаты могут оспорить в судах, но мы не ждем подачи исков. Потому что в процессе отработки жалоб абсолютное их большинство оказалось несущественным, на результаты выборов не влияющим.

Общее собрание избранных депутатов Законодательной думы VII и главы крайизбиркома состоится 18 сентября 2019 года, а 25 или 26 сентября краевой парламент впервые соберется на заседание в новом составе.