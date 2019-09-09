2019-09-09T05:16:43+03:00
Происшествия

На заброшенном хабаровском кладбище найдено тело повешенного

Полуразложившийся труп обнаружил случайный посетитель
Евгения МОЛОТОВА
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На заброшенном хабаровском кладбище найден повешенный скелетНа заброшенном хабаровском кладбище найден повешенный скелет
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На тело повешенного наткнулся хабаровчанин, пришедший навестить могилу родственника. По словам очевидца он обратил внимание на запах разложения и пошел в обход сектора в поисках его источника. Так и обнаружил страшные останки. Мужчина вызвал полицию.

Кладбище в Краснофлотском районе города не относится к действующим. Посетители сюда приходят нечасто. Так что удавленник провисел довольно долго. Голова сильно деформирована, обнажены кости черепа, а само тело пострадало от грызунов и птиц. По некоторым признакам экспертам удалось определить, что останки принадлежат пожилому мужчине. Судя по всему счеты с жизнью он свел вполне самостоятельно.

- Документов при погибшем найдено не было, установить его личность по горячим следам не удалось, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Хабаровского края. - Дактилоскопическое исследование невозможно поскольку труп сильно разложился. Тело отправлено на патологоанатомическое исследование.

В настоящее время оперативники ведут работу с банком данных разыскиваемых и пропавших без вести. Однако, допускают, что мужчину могли в розыск и не объявлять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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