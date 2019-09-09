«СКА-Нефтяник» чемпион: первый Кубок губернатора Хабаровского края остался на родине

Хабаровский «СКА» первым заполучил заветный приз. В финальном матче трехкратный чемпион России с разгромным счетом переиграл иркутскую «Байкал-Энергию». Губернатор региона Сергей Фургал лично дал старт финальному дерби на ледовой арене «Ерофея». Хабаровчане с самого начала повели в счете, забросив два мяча. Гости поначалу отыгрались, но преимущество было на стороне наших спортсменов. После перерыва удача окончательно отвернулась от иркутян. Итог 10:2 и Кубок губернатора останется в Хабаровске.

Третье место разыграли между собой две шведских команды. Хоккеисты «Болльнеса» со счетом 6:4 переиграли команду «Эдсбюн».

Кубок останется в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края

Кстати, попутно глава региона обзавелся обновкой. Символическая церемония открытия обернулась для губернатора сюрпризом — капитаны команд вручили ему хоккейный свитер с номером 27 и логотипами всех участников турнира.

- Организаторам чемпионата удалось создать атмосферу настоящего спортивного праздника, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Чемпионат прошел на высоком профессиональном уровне.

Представители шведских хоккейных клубов посетили Хабаровский край впервые более чем за четверть века. В прошлый раз скандинавы посещали Хабаровск с серией товарищеских матчей в 1979 и 1982 годах. А чемпионы после двухдневного отдыха продолжат подготовку к предстоящим матчам розыгрыша Кубка России, которые стартуют 21 сентября в Красноярске. В это время команда намерена провести "Байкал-Энергией", товарищеский матч.