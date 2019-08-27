Тест на зависимость в школе или как узнать личность ребенка

С 1 октября в школах Хабаровского края будет проходить тестирование школьников на различного рода зависимости. Что именно хотят выявить специалисты? Кто будет знать результаты исследований? Как они будут использоваться повлияют ли на судьбу детей? На эти и другие вопросы отвечали директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической и социальной помощи Ольга Олифер и главный аналитик центра Кристина Поздеева.

Тест на зависимость в школе или как узнать личность ребенкаФото: Сергей ПЯТКОВ

Также в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" вместе с заведующей музейно-культурным центром "Амурский Утес" Дарьей Петрушкиной осудили этикет, точнее кому и почему прощают нарушение его правил.

Кому можно нарушать этикет?Фото: Сергей ПЯТКОВ