«Линлин» отметился в Эльбане: власти Амурского района ликвидируют последствия прохождения тайфуна

Тайфун «Линлин» порезвился в Хабаровском крае от всей души. Разбитые машины, сломанные деревья, размытые дороги, нарушенное электроснабжение, такие последствия разгула стихии отмечались практически во всех населенных пунктах пострадавшего региона. В ряде СМИ появилась информация о подтоплениях в селе Эльбан, Амурского района. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

- Все воскресенье в данном населенном пункте шли ливневые дожди, - рассказала Наталья Шувалова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Это привело к резкому повышению уровня реки Ульбинки. Затоплены оказались три участка поселковых дорог, один частный дом и четырнадцать приусадебных участков. Отмечались перебои с электричеством. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Подтопления коснулись низин, где расположена часть поселка, районная больница и водозабор, снабжающий жителей водой. По сообщению начальника пожарной охраны поселка Эльбан Василия Балкина, сейчас спасатели работают на водозаборе. Ведется откачка воды. Стоит задача — не допустить перелива реки и сохранить качество питьевой воды в норме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/731135" frameborder="0"></iframe> Эльбан.

Автомобильное сообщение с поселком не нарушено: рейсовые автобусы ходят по расписанию.

При этом до возвышенностей, вода не дошла. Не пострадала и «Снежинка» - знаменитая на всю страну колония особого режима.

- На территории режимного объекта подтоплений нет, - рассказал начальник пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин. - На случай отключения электричества учреждение оснащено дизельными генераторами. Потребности в них не было.

Сегодня вода начала покидать затопленные улицы. Однако, радоваться рано. Через два дня в Амурский район придет очередной циклон.