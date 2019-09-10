2019-09-10T06:40:45+03:00
Происшествия

«Линлин» отметился в Эльбане: власти Амурского района ликвидируют последствия прохождения тайфуна

По словам специалистов существенного ущерба поселку стихия не нанесла
Евгения МОЛОТОВА
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Подтопления коснулись низин, где расположена часть поселка, районная больница и водозабор, снабжающий жителей водой. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПодтопления коснулись низин, где расположена часть поселка, районная больница и водозабор, снабжающий жителей водой. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Тайфун «Линлин» порезвился в Хабаровском крае от всей души. Разбитые машины, сломанные деревья, размытые дороги, нарушенное электроснабжение, такие последствия разгула стихии отмечались практически во всех населенных пунктах пострадавшего региона. В ряде СМИ появилась информация о подтоплениях в селе Эльбан, Амурского района. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

- Все воскресенье в данном населенном пункте шли ливневые дожди, - рассказала Наталья Шувалова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Это привело к резкому повышению уровня реки Ульбинки. Затоплены оказались три участка поселковых дорог, один частный дом и четырнадцать приусадебных участков. Отмечались перебои с электричеством. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Подтопления коснулись низин, где расположена часть поселка, районная больница и водозабор, снабжающий жителей водой. По сообщению начальника пожарной охраны поселка Эльбан Василия Балкина, сейчас спасатели работают на водозаборе. Ведется откачка воды. Стоит задача — не допустить перелива реки и сохранить качество питьевой воды в норме.

Эльбан.

Автомобильное сообщение с поселком не нарушено: рейсовые автобусы ходят по расписанию.

При этом до возвышенностей, вода не дошла. Не пострадала и «Снежинка» - знаменитая на всю страну колония особого режима.

- На территории режимного объекта подтоплений нет, - рассказал начальник пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин. - На случай отключения электричества учреждение оснащено дизельными генераторами. Потребности в них не было.

Сегодня вода начала покидать затопленные улицы. Однако, радоваться рано. Через два дня в Амурский район придет очередной циклон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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