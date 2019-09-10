2019-09-10T07:53:45+03:00
Общество

Жильцы главных хабаровских бараков готовятся встречать новоселье

Деревянные дома на улице Дикопольцева обещают расселить до конца этого года
Евгения МОЛОТОВА
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Жильцы главных хабаровских бараков готовятся встречать новоселье Фото: Сергей ЖильцовЖильцы главных хабаровских бараков готовятся встречать новоселье Фото: Сергей Жильцов
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Деревянные бараки как бельмо на глазу города. Такое «наследие советского режима» можно найти в каждом районе Хабаровска, не исключая и сам культурный центр краевой столицы. Вопросы о расселении и сносе аварийного жилья регулярно поднимаются на городском и краевом уровне. Но делу серьезно мешает нехватка фондов. К чести властей можно отметить что дело хоть и медленно, но движется. Дошла, наконец, очередь и до злополучных бараков на ул. Дикопольцева.

На месте двух деревянных домов возле городских прудов застройщик — ООО «Дальвостокстрой» предполагает выстроить гостинично-развлекательный комплекс. Архитектурный план его согласовали еще в 2017 году. Но вот беда, в старый жилфонд хоть и глядит окнами прямо на главные городские достопримечательности, напрочь лишен коммуникаций: теплоцентрали, водоснабжения и канализации. Инвестору пришлось преодолевать возникшие трудности, а жильцам, которых поспешили обнадежить, еще два года топить печки, мыться в тазиках и любоваться на городские пруды.

И вот, лед тронулся! Застройщик, наконец, приступил к расселению. Но вот парадокс, не все будущие новоселы в восторге от перемен. И вот почему.

- «Дальвостокстрой» заключил договор с агентством, их риэлторы нас и расселяют, - рассказала жительница дома №15 Людмила Гарднер. - Предлагают варианты исходя из выделенных застройщиком сумм. Он определил сумму за квадратный метр, а квартирки маленькие, у меня, например, 17,7 квадрата. Итоговая сумма выходит такой, что хватает либо на малосемейку в центре, либо на вариант где-то на окраинах. Все прочее — с доплатой.

Доплачивать пенсионерке особо не с чего, поэтому раздумывает — решаться на кредит, или выбирать из того что есть. А вот некоторые из ее соседей уже определились.

- Моему соседу подобрали вариант в Березовке, - поделилась Людмила Ивановна. - Но он живет один, да и образ жизни его таков, что жилищные условия его мало интересуют. Была бы, что называется, крыша над головой.

В общей сложности в двух бараках на Дикопольцева прописано около ста человек. По словам представителя застройщика всех их расселят до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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