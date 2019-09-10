2019-09-10T08:09:02+03:00
Политика

«Хабаротизировать» Россию: пообещал глава ЛДПР после победы своей партии на думских выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал результаты выборов
Петр САМСОНОВ
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«Хабаротизировать» Россию: пообещал глава ЛДПР после победы своей партии на думских выборах в Хабаровском крае«Хабаротизировать» Россию: пообещал глава ЛДПР после победы своей партии на думских выборах в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский отмечает, что его партия показала блестящий результат на прошедших выборах в Хабаровском крае. Лидер либерал-демократов рассчитывает на такое же "триумфальное шествие" по всей стране.

- Мы рады блестящей победе в Хабаровском крае. Наш кандидат получил 40%, ближайший конкурент, кандидат-коммунист набрал в два раза меньше голосов, - сказал Жириновский на пресс-конференции в Москве.

По словам Жириновского, ЛДПР улучшила результаты в Брянске и Южно-Сахалинске. Анадырь, Челябинская область, Волгоградская область, Астрахань. И везде прирост голосов.

Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края составила 34,81%. По партийным спискам итоги: ЛДПР – 56,12%, КПРФ – 17,24%, «Единая Россия» - 12,51%. Эти три партии будут претендовать на 12 мандатов, распределят которые согласно долям полученных голосов. По одномандатным спискам расклад следующий: ЛДПР забирает 22 мандата, КПРФ (Татьяна Быченко) – Согласно данным информационного табло в Центризбиркоме, кандидат от ЛДПР Иван Пиляев побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу No70 в Хабаровском крае.

Кроме того, как сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов, в Законодательной думе края всего 36 мест, то есть либерал-демократы получат 27-29 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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