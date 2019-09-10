2019-09-10T09:56:03+03:00
Общество

Хабаровская тигрица Тайга обрела постоянную прописку в Приморском крае

Судьбу хищницы решали жители и краевые власти
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровская тигрица Тайга обрела постоянную прописку в Приморском краеХабаровская тигрица Тайга обрела постоянную прописку в Приморском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Автомобиль с необычной пассажиркой успешно прибыл в Приморский сафари-парк 9 сентября. Ранее краевыми властями и правительством Приморского края было подписано соглашение о безвозмездной передачи тигрицы Приморью.

Для Тайги это не первый вояж к соседям. Уроженку Хабаровского зоосада имени Сысоева уже посылали в Приморье. Временно. Тайга и ее брат Амур гостили в сафари-парке в рамках международной программы размножения амурского тигра. Когда срок участия истек, полосатую кошку вернули на малую родину.

- В планах руководства зоосада была передача тигрицы по этой же программе в зоосад города Алма-Аты, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Однако зоозащитники высказались за то, чтобы оставить животное в привычных условиях проживания.

Для изучения вопроса краевым правительством был инициирован онлайн-опрос, в рамках которого все желающие могли выразить свое мнение по данному вопросу. В нем приняли участие 166 человек. Из них 111 высказались за передачу Тайги в дар Приморскому краю. 51 - за то, чтобы оставить тигрицу в Хабаровске. Еще 4 человека проголосовали за передачу животного в другой зоопарк.

Тигрица.

- Нами исполнены все взятые на себя обязательства, - отметил генеральный директор зоосада «Приамурский» имени Сысоева Андрей Долин. - Тигрицу готовили к транспортировке более месяца. Соблюдены все сроки карантина, согласно требованиям ветеринарной службы проведена вакцинация.

Теперь хабаровская Тайга будет проживать в Приморье, вместе со своим знаменитым братом. Напомним, тигр Амур прославился на всю страну дружбой с козлом Тимуром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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