Хабаровская тигрица Тайга обрела постоянную прописку в Приморском крае

Автомобиль с необычной пассажиркой успешно прибыл в Приморский сафари-парк 9 сентября. Ранее краевыми властями и правительством Приморского края было подписано соглашение о безвозмездной передачи тигрицы Приморью.

Для Тайги это не первый вояж к соседям. Уроженку Хабаровского зоосада имени Сысоева уже посылали в Приморье. Временно. Тайга и ее брат Амур гостили в сафари-парке в рамках международной программы размножения амурского тигра. Когда срок участия истек, полосатую кошку вернули на малую родину.

- В планах руководства зоосада была передача тигрицы по этой же программе в зоосад города Алма-Аты, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Однако зоозащитники высказались за то, чтобы оставить животное в привычных условиях проживания.

Для изучения вопроса краевым правительством был инициирован онлайн-опрос, в рамках которого все желающие могли выразить свое мнение по данному вопросу. В нем приняли участие 166 человек. Из них 111 высказались за передачу Тайги в дар Приморскому краю. 51 - за то, чтобы оставить тигрицу в Хабаровске. Еще 4 человека проголосовали за передачу животного в другой зоопарк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/731166" frameborder="0"></iframe> Тигрица.

- Нами исполнены все взятые на себя обязательства, - отметил генеральный директор зоосада «Приамурский» имени Сысоева Андрей Долин. - Тигрицу готовили к транспортировке более месяца. Соблюдены все сроки карантина, согласно требованиям ветеринарной службы проведена вакцинация.

Теперь хабаровская Тайга будет проживать в Приморье, вместе со своим знаменитым братом. Напомним, тигр Амур прославился на всю страну дружбой с козлом Тимуром.