КУДА ИДТИ?

Ирина Колесникова закончила школу №3 города Амурска Хабаровского края. Сегодня она - студентка 3 курса Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Планирует стать специалистом в области рекламы и связей с общественностью.

СПбГУП - вуз легендарный. Знаменит многим: от звездной профессуры, уникальной материальной базы, безопасности на территории кампуса до серьезных требований к студентам и стопроцентного трудоустройства выпускников. Не случайно в этот университет всегда огромный конкурс. Минувшим летом он стал самым высоким в городе на Неве - 60 человек на место. Даже на платное обучение здесь берут с баллом ЕГЭ, сущест-венно превышающим средний у «бесплатников» по стране.

Как выпускники школ из Хабаровского края учатся в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено пресс-службой СПбГУП

Студентка встретила меня у проходной вуза, в пяти минутах ходьбы от ближайшей станции метро. Территория СПбГУП охраняется таким же техническим комплексом, как петербургская резиденция Владимира Путина. Видеокамеры, датчики движения. Чтобы войти постороннему, нужна заявка студента. Вход только по паспорту. С этого начинается безопасность.

А за проходной - что-то грандиозное. К огромному зданию проходим по аллее Славы. Здесь - бюсты почетных докторов университета: Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин, Жорес Алферов, Эльдар Рязанов... Десятки гигантов, лично причастных к истории учебного заведения.Оказывается, под одной крышей архитектурного комплекса здесь собраны учебные аудитории, лаборатории, библиотека, театральный зал на 800 мест, спорткомп-лекс с саунами и бассейнами, рестораны, общежитие и т.д. и т.п. В принципе, за все годы учебы за территорию вуза можно было бы и не выходить, если бы университет не организовывал масштабные программы знакомства с культурой Петербурга, да не манили бы прогулки по старой части города. До Невского, кстати, на городском транспорте отсюда 15-20 минут.

СВОЙ ГАРВАРД

Входим в здание. Культурный шок начинается прямо в фойе, у гардероба: огромные электронные панно с информацией о культурных программах для студентов. Панорама событий поражает. Сюда приезжают лучшие театры и симфонические оркестры. А на знаменитый ночной развод мостов, прогулки по рекам и каналам, в музеи и на выставки ребят увозят организованно на автобусах.

Прямо перед нами - фойе теат-рально-концертного зала со стильным студенческим кафе. Мрамор, венецианская штукатурка, модная мебель, зеркала, огромные хрустальные люстры и картины в багетах. Не каждый дворец может похвастать такой роскошью.

Как пишут повидавшие мир американские журналисты, СПбГУП - настоящий синтез Гарварда и Голливуда...

- В семье были серьезные сомнения, отпускать ли меня из дома, - признается Ирина. - Но узнали, как здесь организована студенческая жизнь, и сделали выбор в пользу Петербурга. Скажу честно, переезд в огромный город многим даётся не просто. Много плюсов, но и трудности очевидны. К тому же, есть и «подводные камни».

Как выпускники школ из Хабаровского края учатся в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено пресс-службой СПбГУП

Но к первокурсникам здесь особое внимание. У каждой группы - куратор, опекающий по всем вопросам. В общежитии сотрудники помогают в быту. Не все умеют готовить, стирать, гладить. Помогают и старшекурсники. Многое решает студенческое самоуправление. Обстановка очень доброжелательная.

Есть вещи, о которых не думаешь, но если задуматься - удивительно. Везде чистота и порядок. Практически никто не курит. Спиртное не в чести. Вообще никто не употребляет крепкие словечки. Девушек в дверях вперед пропускают. Незнакомые улыбаются просто потому, что так здесь принято. А наркотики существуют где-то в иной реальности. Их, говорят, сюда никогда не впускали еще со времён Советского Союза.

У нас и в школе было со всем этим достаточно прилично. Но здесь, среди взрослых? Даже неожиданно. Все настроены на позитив. Такая атмосфера. Одно дело - слышать про «культурную столицу», совсем другое - ощутить. Здесь ощущаешь. Но самое важное, думаю, педагоги. Они здесь замечательные. Представьте себе, что чувствует человек, когда лекцию ему читает, к примеру, сам Михаил Пиотровский, академик и директор Эрмитажа! Опаздывать на занятия и прогуливать не принято вообще. И большинству это как раз нравится. Студенты в СПбГУП серьезные. Практически все настроены на карьеру через образование. По официальной статистике средний балл ЕГЭ каждого первого курса - под 90. Люди привыкли и любят учиться. В общем, то, что мне надо.

...Мы разговорились с ребятами в студенческом кафе. Практически главное для всех - возможность получить хорошую работу по окончании вуза. С отдельными разгильдяями администрация здесь не церемонится, отчисляют безжалостно. А для нормальных студентов дипломы СПбГУП означают достойное трудоустройство и уверенную карьеру. Это подтверждается многолетним опытом выпускников.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Первокурсники находятся под огромным впечатлением от праздника 1 сентября. Увидели массу знаменитостей: великих ученых, дипломатов из десятков стран, таких деятелей культуры, как Генри Резник, Семен Альтов, Никас Сафронов, Альберт Лиханов. Столько выдающихся личностей по телевизору за неделю не увидишь. Крупнейшие юристы, экономисты, журналисты - практики, профессура из разных стран, академики - директора научных институтов…

А старшекурсники говорят, что здесь учеба и досуг отлично сбалансированы. Все свободное время занято интересными делами. Погружение в культуру в СПбГУП - как вторая образовательная программа. Не секрет, что одного профессионализма сейчас уже не достаточно. Только у культурных людей есть серьезные перспективы в жизни. Университет и в этом сильно помогает. И еще студенты считают полезным их включение в научную жизнь. Вот, к примеру, Лихачевские чтения, которые проводятся здесь каждый год. Это уже всемирно известный бренд. Участвуют светила науки из 25-30 стран, более полутора тысяч человек. И студенты участвуют.

Про вузовскую профессуру старшекурсники говорят взахлеб. Звукорежиссеры - про мировую величину Алдошину, мультимедийщики - про номинанта на «Оскара» Бронзита, актеры - про Романа Громадского и т.д.

Как выпускники школ из Хабаровского края учатся в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено пресс-службой СПбГУП

Как абитуриенты находят этот вуз? Одни - по рекомендациям людей, знающих его изнутри. Другие - через свои школы. С сильнейшими школами регионов у СПбГУП есть договора. А семья Ирины заинтересовалась возможностями Петербурга после приезда в Хабаровский край представителя приемной комиссии университета. Потом ездили, смотрели все своими глазами.

Проведя здесь полдня, из университета мы вышли с убеждением, что наша землячка - на верном пути. СПбГУП - удивительное место, дающее студенту особое сочетание труда и радости. Но главное - реальные и достойные перспективы в жизни. Вернется ли Ирина в родной город после учебы? Наверняка, при наличии достойной работы, конечно, чего мы ей и пожелаем.