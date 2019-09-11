Борец с огнем победил воду: в Хабаровском крае пожарный спас троих тонущих подростков

Сообщение о том что в воде около моста через Ульбинку терпят бедствие люди, поступило на пункт связи Амурского пожарно-спасательного гарнизона около пяти вечера 9 сентября 2019 года. На место пришествия оперативно прибыли силы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, из города Амурска.

По прибытию на место сводный расчет обнаружил в реке троих молодых ребят, из последних сил цеплявшихся за бревно. Их сильно сносило течением. Река Ульбинка, и без того многоводная, разлилась из-за прохождения недавнего тайфуна. Подобраться к терпящим бедствие людям с помощью средств, имеющихся в распоряжении спасателей не представлялось возможным. Инициативу взяли в свои руки пожарные Эльбана под руководством заместителя начальника пожарной части №41 Дмитрия Стельманщука.

- Я обратился за помощью к своему товарищу, у него катер оказался снаряженный — на рыбалку ехать собирались, - рассказывает Дмитрий Стельманщук. - Нашли машину, подвезли катер, спустили на воду. Добрались до парней. Очень торопились, нужно было успеть до сумерек, а темнеет сейчас рано.

Троих юношей пятнадцати, шестнадцати и восемнадцати лет подняли на борт, а на берегу передали в руки полиции.

- Прыжки с моста — одно из развлечений местной молодежи, - продолжает Дмитрий. - И на этот раз там столпилось много подростков. Стояли, снимали происходящее на телефоны. Кто-то из них в конце концов осознал опасность происходящего и позвонил в 112. Подобное времяпрепровождение опасно и на спокойной воде, а сейчас когда Ульбинка вышла из берегов и течение и без того не маленькое стало еще сильнее, могло закончиться катастрофой. Сами парни, когда их взяли на борт божились, что в реку больше ни ногой.

Мальчишкам повезло — обстоятельства сложились в их пользу.

- Быстро нашелся подходящий катер, машина, вовремя сориентировались, - перечисляет Дмитрий счастливые совпадения. - На той же резиновой лодке мы бы до них не добрались. Пришлось бы вызывать вертолет, а кто знает, полетел бы он в ночь. А так, все удачно сложилось, они даже переохлаждения не получили. Младшие сегодня пошли на занятия, старший, с осенним призывом в армию пойдет. Что называется, обошлось.

Дмитрий Стельманщук всю жизнь отдал спасению людей, в пожарную часть пришел сразу после армии, служил в МЧС, после выхода на пенсию снова вернулся в родную часть, людей не хватало. Коллеги характеризуют его как человека лично скромного, но умеющего оперативно реагировать на любую экстремальную ситуацию. Все эти качества он сполна продемонстрировал вечером десятого сентября в бурных водах разошедшейся Ульбинки.