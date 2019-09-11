Аграриям Хабаровского края дадут новые земли

Краевое министерство сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности в очередной раз озаботилось проблемой незанятых сельхозугодий. Сегодня в минсильхозе принято решение о приоритетном выделении земель под реализацию инвестиционных проектов в сфере мясного и молочного производства. Часть их край на прошлой неделе презентовал на ВЭФ.

-В крае, на сегодняшний день насчитывается 400 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения,- отметил заместитель Председателя Правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин. - Для сравнения, в соседней Амурской области сельскохозяйственных земель больше почти в девять раз. Приморский край такими землями в пять раз богаче. Это одна из причин, почему мы должны распоряжаться имеющимися ресурсами наиболее эффективно. Сейчас поставлена задача активно вовлекать неиспользуемые земли в оборот. Перераспределять будем через механизм предоставления земельных участков без торгов предприятиям, фермерам, инвесторам. Учитывая, что обеспеченность региона собственным мясом и молоком находится на уровне 10%, приоритет отдается именно таким проектам.

По сообщению пресс-службы на 2019 год на территории региона было выявлено 35 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это почти 9 процентов от всего общего числа земель.

В рамках проекта земли на льготных условиях получат три крупных животноводческих предприятия. В распоряжении каждого из них более тысячи голов скота.

- Важнейшим фактором является развитие племенного животноводства, - добавил Александр Шкурин. - Для этого к 2020 году на территории региона совместно с ветслужбой планируется создать племенное предприятие, которое будет проводить работу по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, наладит племенной учет.

Сейчас перед региональным животноводством поставлена задача к 2024 году обеспечить прирост объемов производства, по сравнению с 2018 годом: зерновых культур – на 65 %, сои – на 30 %, овощей – на 19 %, картофеля – на 6 %, скота и птицы – на 35 %, молока – на 16%, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

На решение этой задачи направлена, среди прочего и реализация крупных проектов в сельских регионах. Также введены такие стимулирующие меры как «агростартапы» гранты для начинающих фермеров, модернизация уже существующих животноводческих объектов, субсидирование в области растениеводства, приобретение племенного скота.