Уголовные дела в отношении чиновников ЕАО вызывают много вопросов

Уже не секрет, что скоро Следственный комитет Еврейской автономной области, возможно, утеряет свою автономию и станет лишь филиалом Хабаровского краевого СК. Но повыситься ли от этого профессионализм следователей и сотрудников силовых структур области в целом, покажет только судебная практика.

СУД С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Яркий пример, на наш взгляд, одно из последних громких дел экс-губернатора ЕАО Александра Винникова. Обвинительный приговор жителями области до сих пор воспринимается не однозначно.

Как-то не совсем убедительно в суде звучали аргументы государственных обвинителей, к тому же дело экс-губернатора было очень тесно связано с другим, не менее громким делом, получившим у местных журналистов условное название - «Медтехника». Его в местных СМИ очень активно, на протяжении года, разбирали буквально по запчастям. И в нем тоже осталось много белых пятен.

По мнению стороны защиты, дело в основном держалось на досудебных соглашениях двух экс-чиновников, которые в итоге получили больше всех! К тому же впоследствии они, судя по всему, были вынуждены дать показания в отношении своего бывшего шефа Александра Винникова. Вызвал недоумение и тот факт, что буквально за несколько месяцев до вынесения приговора экс-главе региона, Верховный суд РФ существенно изменил решение коллег из еврейской автономии по делу «Медтехники», а в части гражданского иска - и вовсе отправил на новое рассмотрение. Вероятно, поэтому приговор по Винникову, как говорят в юридических кругах, был нейтральным – 4 года условно. Да, оправдательное решение, наверное, могло бы создать много проблем, и в первую очередь - прокуратуре, которая по факту должна бы нести ответственность, как орган, осуществляющий надзор, в том числе и за ходом следствия.

Тем не менее, на практике не всегда это возможно, в том числе и в силу того, что следствие подчас предпочитает скрывать от прокуроров свои ошибки или существенные недоработки. Пожалуй, так было и с делом Винникова. Кто был на суде экс-губернатора, говорят, что прокуратуре очень тяжко пришлось, поддерживая обвинение, основываться на доказательствах, собранных следствием. Сторона защита, по мнению непредвзятых слушателей, в своих доводах была более убедительна, и суд часто брал длительные паузы, чтобы принять решение просто по обескураживающим ходатайствам адвокатов. А многие свидетели обвинения, ответив на вопросы прокуроров, почему-то октазали в такой чести стороне защиты. И это называется объективная состязательность?

В итоге непредвзятые обыватели задаются закономерным вопросом: в чем смысл громких заявлений следственных органов в начале уголовных дел, если итогом становится такой странный финал, оставляющий за собой шлейф вопросов? И в ЕАО немало подобных дел, когда следствие с оперативниками бежит «впереди паровоза», и в попытке создать общественное мнение, по факту выдает информацию о возбужденных делах, которые в итоге прокуратуре, выручая коллег-силовиков, приходиться, пардон, в суде тянуть за уши!

Но иногда подобные уголовные дела ударяют не столько по чиновникам, сколько по жителям ЕАО, может, именно поэтому следователи и торопятся преподнести информацию в выгодном для них свете?

ГЛАВНОЕ - НАБРОСАТЬ ПУХ

26 марта 2019 года все федеральные СМИ наперебой выдавали очередную сенсацию. Со ссылкой на Следственный комитет по ЕАО, все сообщали о задержании экс-мэра Биробиджана Евгения Коростелева.

В пресс-релизе на официальном сайте ведомства дословно звучит следующее: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). Как установлено следствием, экс-глава города Биробиджана Евгений Коростелёв, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, воспользовавшись своими должностными полномочиями, обеспечивал реализацию незаконной схемы по освоению бюджетных денежных средств в сумме 44,7 млн. рублей, выделенных на реализацию Государственной программы «Развитие образования». Незаконные действия главы города привели к существенному нарушению прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».

Сразу скажем, что СК до сих пор придерживается этой версии и более ничего не хочет комментировать, видимо, сторонясь неудобных вопросов. А ведь вопросов это очередное громкое дело у биробиджанцев вызвало немало. Давайте разберем во всем по порядку.

ПРАВИЛЬНО НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО

Вся история уголовного дела вращается вокруг строительства детского сада. На его площади в 300 квадратных метров должны были разместиться три ясельные группы для малышей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. В столице ЕАО действительно острая нехватка мест для данной категории детей, о чем регулярно властями пеняют местные СМИ. И тут, в феврале 2018 года, на головы чиновников, буквально манной небесной, свалилось предложение из Москвы: регион может стать участником госпрограммы «Развитие образования».

- Вопрос по строительству садика был поднят Татьяной Пчелкиной, председателем комитета образования ЕАО, на совещании у губернатора, - вспоминает предысторию экс-мэр, теперь уже главный подозреваемый, Евгений Коростелев. - Проблема с яслями у нас существует. В принципе для детей старше трех лет у нас дефицита с местами нет, а для малышей катастрофически не хватает. И когда она сказала, что у нас есть возможность попасть в программу министерства образования России и получить деньги на приобретение или строительство садика на 64 места «под ключ», то мы, естественно, ухватились за это предложение.

Впрочем, было несколько условий. Первое и очень важное: объект должны были приобрести через аукцион. Второе: помещение должно быть только «под ключ». Что это значит? Речь шла не просто о стенах с ремонтом, а о яслях с полной начинкой и всем необходимым для малышей - мебелью, постельным бельем, игрушками, обустроенной уличной детской площадкой и т.д. В общем, как говорится, заходи и живи! Третье условие: «никаких авансов» - деньги из федерального бюджета будут перечислены только после полной комиссионной приемки объекта.

- Наконец, было еще одно условие: обязательное софинансирование региональным или местным бюджетом. Речь шла примерно о 44 миллионах рублей, плюс еще 5 наших. Разумеется, полностью за свой счет мы бы никогда не построили детсад! – продолжает экс-мэр.

Сначала город решил пойти по более простому варианту - найти подходящее помещение среди муниципальных, где по всем нормам и правилам СаНПиН могли бы разместиться 64 малыша. Но поиски не увенчались успехом. Тогда действующий мэр Биробиджана Евгений Коростылёв решил собрать совещание, пригласив на него руководителей всех местных строительных компаний.

- Время шло, на календаре тогда уже был апрель, и мы понимали, что можем лишиться федеральных денег, если не выполним условия программы до конца 2018 года, - объясняет свое решение обратиться за помощью к бизнесу Евгений Коростелев. – Мы надеялись, что на биробиджанском рынке недвижимости найдутся подходящие помещения. Однако таких, к сожалению, не оказалось. Поэтому мы были вынуждены рассмотреть вариант со строительством.

Сразу встал вопрос, где разместить будущий сад, и, по словам мэра, решено было сделать ставку на район, где больше всего нуждающихся. Им оказался Биробиджан-2. Место определили рядом с уже действующим детским садом, где был достаточно большой участок земли, а главное - не возникло бы проблем с подводом коммуникаций.

- Мы открыто предлагали принять в этом участие всем, и этот вопрос на совместных встречах с бизнесом обсуждался не один месяц. Но многие, если не сказать практически все, строительные компании региона предпочли в этот проект не вкладываться, - вздыхает Евгений Коростелев. – Я их понимал: ведь, по сути, строительство яслей должно было проходить в два этапа. Первый – выделение земли и само строительство, а второй – покупка уже полностью готового к эксплуатации объекта. При этом, - подчеркивает экс-мэр, победа в первом конкурсе не гарантировала победу в другом. Мало ли, ведь могло же случиться так, что кто-то за это время нашел бы подходящее помещение и, оборудовав его, тоже бы решил принять участие в аукционе!

- Выходит, строительным компаниям прежде, чем получить почти 50 с лишним миллионов рублей, нужно было вложиться в ясли самим? - уточняем у Евгения Коростылева.

- Да, и не только в строительство, а еще в проект, госэкспертизу, покупку всего необходимого для полноценной работы сада, - подчеркивает экс-чиновник. – В общем, все, что необходимо для полноценной работы дошкольного учреждения.

И вот на такие, по меркам бизнеса, рискованные условия аукционов согласилась только одна биробиджанская компания - ООО «Стройград». Однако в прокуратуре города всё, что происходило дальше, почему-то считают лишь аффилированной сделкой.

Так почему правоохранительные органы не хотят видеть почти готовое здание? Куда на самом деле подевались федеральные деньги, выделенные ЕАО на покупку детсада? И получат ли малыши Биробиджана возможность пойти в ясли в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы читайте в продолжении материала.