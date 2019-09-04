В Хабаровском крае банк «Открытие» планирует выпуск облигаций регионального займа

По пути на Восточный экономический форум Михаил Задорнов, председатель правления банка «ФК Открытие», посетил Хабаровск. Именно в этом городе расположен главный на Дальнем Востоке офис банка.

Как сообщил Михаил Задорнов на пресс-конференции журналистам, визит связан не только с ВЭФ-2019, но и с тем, что на предстоящей неделе банк откроет новый офис в Петропавловске-Камчатском.

- Мы планируем расширять свое присутствие на Дальнем Востоке. Это стратегически важный регион для страны, к которому сейчас привлечено пристальное внимание федеральных властей, - подчеркнул Михаил Задорнов. – Мы уже открыли офис в Южно-Сахалинске, на очереди Якутск. В общей сложности будут открыты сорок точек продаж.

При этом филиал в Хабаровске был и остается опорным. В Хабаровском крае всего семь офисов и появятся еще – в Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и других населенных пунктах.

Столь активное расширение сети объясняется отчасти тем, что в начале 2019 года завершились процессы объединения «Открытия» и «Бинбанка». Напомним, в августе 2017 года Центробанк провел санацию группы «Открытие», затем приступил к оздоровлению «Бинбанка».

Вторая причина, по которой на Дальнем Востоке банк увеличивает физическое присутствие, - в регионе, в отличие от европейской части России, не так популярно дистанционное обслуживание.

Кроме того банк активно сотрудничает с правительством Хабаровского края, недропользователями и крупными строительными подрядчиками.

- Один из наших крупных клиентов – строительный подрядчик, работающий на возведении гидрозащитных сооружений в крае. Ему были выданы гарантии на более чем 4 миллиарда рублей, - сообщил Михаил Задорнов. – Недропользователям мы предлагаем обеспеченные золотом кредите – по сути, это хеджирование рисков. «Открытие» активно работает с золотом – покупаем и продаем, причем не только Центральному банку, но и на Шанхайской бирже. Сейчас самые высокие цены на золото.

Кстати, на днях банк «Открытие» выдал кредиты правительству Хабаровскому краю на погашение дефицита бюджета на сумму три миллиарда рублей. С краевыми властями, помимо выдачи кредитов, планируется выпуск облигаций регионального займа. Среди дальневосточных регионов стабильно выпускает такие облигации только Республика Саха (Якутия), но как только ключевая ставка Центробанка снизится, то можно будет приступить к выпуску облигаций и в Хабаровском крае. Председатель правления уверен, что интерес в обществе к этим ценным бумагам будет.

- Массового спроса, конечно, не ожидается, но у определенной части населения интерес будет. Это надежное и выгодное вложение средств, которое к тому же поддержит экономику края, - объяснил Михаил Задорнов.