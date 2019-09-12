Опасность миновала: водоналивную дамбу убрали с главной набережной Хабаровска

Уровень Амура у Хабаровска продолжает интенсивное снижение. По сообщению гидрологов на утро 12 сентября он составил 572 сантиметра, и спад продолжится. Город постепенно приходит в себя после визита «большой воды». Заслоны, возведенные для защиты городских улиц постепенно снимают. Демонтированы насосные группы с дамбы на улицах Запарина и Богачева.

- Две мощных установки производительностью по 720 кубометров в час с полным «боекомплектом» уже сегодня отправятся в тонущий Комсомольск-на-Амуре, - рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов. - Остальное оборудование останется у нас в резерве и, в случае необходимости, будет быстро развернуто и снова использовано.

На главной набережной города демонтируют наливную дамбуФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Вчера вечером демонтирована дамба, развернутая на центральной набережной города Хабаровска. Водоналивную дамбу километровой длинны развернули на набережной в середине августа. Сейчас надобность в ней отпала. По мнению специалистов этой осенью Хабаровск может опасаться только обильных дождей — ливневки до сих пор затампонированы и подперты речной водой.

- Как только уровень Амура достигнет пяти с половиной метров, начнем открывать задвижки по улице Флегонтова. Свободный ход воде через дамбу на реке Богачева уже дали, вскоре начнем демонтировать и искусственно созданные насыпи – как только сравняются между собой уровни воды в затоне и главной водной артерии Хабаровска, - отметил Андрей Акимов.

В ближайшее время будет восстановлено движение теплоходов как на внутренних, так и на международных рейсах. Также с сегодняшнего дня, для жителей Хабаровска, будет доступна и городская набережная.