Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказаться

Эмоциональное выгорание - подарок из 90-х, когда в кризисные временами люди хватались за любую работу в любом объеме. Сейчас ситуация не столь экстремальная. Однако, трудоголизм и сейчас поощряется. Как распознать эмоциональное выгорание? Кто этому больше подвержен? Как вовремя вернуть себе психологическое равновесие? Об этом в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" мы говорили с бизнес-тренером Ольгой Збарской.

Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказатьсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Закончилась избирательная кампания в Хабаровском крае. Её характеризовали, как грязную из-за применяемых политтехнологий. Как теперь найти общий язык с помощью делового этикета подсказала заведующая музейно-культурным центром "Амуский Утес" Дарья Петрушкина.

Как теперь найти общий язык с помощью делового этикетаФото: Сергей ПЯТКОВ