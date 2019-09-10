2019-09-12T10:57:36+03:00
Хабаровский эксперт

Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказаться

Слушайте прямой эфир от 10 сентября 2019 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказатьсяЭмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказатьсяФото: Борис КОКУРИН
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Эмоциональное выгорание - подарок из 90-х, когда в кризисные временами люди хватались за любую работу в любом объеме. Сейчас ситуация не столь экстремальная. Однако, трудоголизм и сейчас поощряется. Как распознать эмоциональное выгорание? Кто этому больше подвержен? Как вовремя вернуть себе психологическое равновесие? Об этом в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" мы говорили с бизнес-тренером Ольгой Збарской.

Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказаться Фото: Сергей ПЯТКОВ

Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказатьсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Закончилась избирательная кампания в Хабаровском крае. Её характеризовали, как грязную из-за применяемых политтехнологий. Как теперь найти общий язык с помощью делового этикета подсказала заведующая музейно-культурным центром "Амуский Утес" Дарья Петрушкина.

Как теперь найти общий язык с помощью делового этикета Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как теперь найти общий язык с помощью делового этикетаФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 10_09_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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