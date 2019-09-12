Спокойствие, только спокойствие: якутский самолет с треснувшим стеклом успешно сел в Хабаровске

Авиалайнер «Боинг-747» авиакомпании «Якутия», следовавший рейсом Анадырь - Хабаровск, успешно приземлился в точке назначения. Эта новость могла бы стоять в разряде «как обычно», если бы не одно «но».

В самом начале полета командир экипажа сообщил о неполадке – треснуло стекло форточки в кабине пилотов. Несмотря на нестандартную ситуацию, экипажем было принято решение о продолжении полета. Хотя угрозы разгерметизации не было, полет проходил на пониженных высотах.

Борт сел в аэропорту Хабаровска в штатном режиме, проведя в воздухе чуть более четырёх часов, как и положено по графику. Привлечения аварийных служб не потребовалось.