Инаугурация нового мэра Комсомольска пройдет максимально скромно

В Комсомольске-на-Амуре пройдет инаугурация нового главы города. Напомним, выборы мэра прошли в единый день голосования, 8 сентября. Большинство голосов местные жители отдали Александру Жорнику. За него проголосовали 36 тысяч 221 человек. Его соперники по предвыборной гонке Александр Ильин и Алексей Разин набрали по 15 тысяч 695 и восемь тысяч 476 соответственно.

Как сообщили сам победивший кандидат в своем аккаунте в одной из социальных сетей, инаугурация состоится 27 сентября. Мероприятие пройдет в Театре Драмы. Сам Александр Жорник поделился планами по поводу этого события. Он решительно отказался от значительной части торжеств.

К слову, инаугурация традиционно сопровождается фуршетом на множество гостей, которых угощают закусками и напиткам. Как сказал новоизбранный мэр, ему кажется, что сейчас городу совершенно не до этого. Поэтому вместо пира сразу же начнется работа. Судя по комментариям, электорат искренне рад за свой выбор. Подписчики оставили под обращением поздравления и пожелания по будущей работе. Среди них такие, как «обратите внимание на спорт в нашем городе... стадионы и дк в ужасном состоянии», «приведите город в порядок» и тому подобные.