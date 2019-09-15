2019-09-15T07:33:02+03:00
Политика

В Германии активно обсуждают «Мятежную республику Хабаровск»

Немецкая газета Frankfurter Rundschau посвятила теме выборов в Хабаровском крае целую статью
Александр ШТААЛЬ
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В Германии активно обсуждают «Мятежную республику Хабаровск»В Германии активно обсуждают «Мятежную республику Хабаровск»Фото: Правительство Хабаровского края
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Выборы в Хабаровском крае продолжают будоражить умы не только местных региона, но и жителей других субъектов России и даже Европы. Так, немецкая газета Frankfurter Rundschau опубликовала статью, посвященную этой теме под названием «Мятежная республика Хабаровск». Перевод текста опубликован на сайте www.inopressa.ru.

- На региональных выборах во многом обделенном вниманием Хабаровском крае на Дальнем Востоке утвердилась новая государственная партия - и она не является пропутинской, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

В статье говорится о том, что предвыборная кампания в Хабаровском Крае на Дальнем Востоке России была грязной, полной фейков и фальсификации. Итогом избирательной кампании стали сокрушительные победы партии ЛДПР. Действующий глава региона является ее членом. В краевой думе сейчас три четверти мест занимают представители партии ЛДПР, а «Единая Россия» потеряла 28 из 30 мест. Как отметил автор статьи Штефан Шолль, в Приамурье, по всей видимости, создают своего рода мятежную республику.

Также в статье упоминается хабаровизация России, о которой заявил глава партии Владимир Жириновский. Однако близкий к Кремлю эксперт Олег Матвейчев рассказала разговоре с журналистом Frankfurter Rundschau, что Хабаровск - это скорее «единичный случай». Он считает, что победа ЛДПР – это целиком и полностью заслуга губернатора Сергея Фургала. К слову, за время своего губернаторства представитель ЛДПР наполовину урезал должности своих заместителей, сократил некоторые министерства, снизил зарплаты чиновников, ускорил выдачу новых квартир семьям, проживающим в аварийных домах, вернул надбавки к зарплатам медсестер. Об этом также упоминается в статье издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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