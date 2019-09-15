2019-09-15T13:35:20+03:00
Общество

Полицейский на отдыхе обезоружил вооруженного дебошира в торговом центре в Хабаровске

Патрульный применил прием самбо и выбил нож из рук злоумышленника
Ольга КИВА
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Полицейский на отдыхе обезоружил вооруженного дебошира в торговом центре в Хабаровске ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПолицейский на отдыхе обезоружил вооруженного дебошира в торговом центре в Хабаровске ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В одном из торговых центров Хабаровска произошло вопиющее происшествие – мужчина ранил ножом одного из посетителей. Очевидцем столь неприятного инцидента стал полицейский. Константин Федоренко зашел центр поздно вечером во внеслужебное время, увидел, как на его глазах ударили ножом человека, дальше сработали профессиональные рефлексы.

- Сотрудник патрульно-постовой службы, старший сержант полиции применил прием самбо, выбил оружие из рук нападавшего и задержал дебошира. До того, как напасть на мужчину, смутьян выкрикивал угрозы и оскорбления, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда Константин задержал и обезоружил злоумышленника, переключился на пострадавшего – оказал человеку первую помощь. Позже мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в одну из клинических больниц.

Отметим, что нападавший в прошлом уже имел судимость за разбой. Его доставили в полицию для разбирательств. В отношении фигуранта завели уголовное дело за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. Самого подозреваемого взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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