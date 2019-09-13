2019-09-13T07:05:27+03:00
Происшествия

Заместитель мэра Хабаровска под следствием?

Ольгу Тен подозревают в злоупотреблении служебным положением
Евгения МОЛОТОВА
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Ольга Тен в пресс-центре КомсомолкиОльга Тен в пресс-центре КомсомолкиФото: Борис КОКУРИН
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Уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска пр социальным вопросам возбуждено 11 сентября, но уже обросло слухами и догадками. Хотя бы потому, что официальной информации до сих пор не предоставили ни Следственный комитет, ни мэрия. А что есть? А есть невесть как попавшее в сеть постановление о возбуждении уголовного дела. Согласно ему, Ольгу Яковлевну подозревают в совершении деяния, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ «Злоупотребление служебным положением».

- Проверкой установлено, что Ольга Тен, находясь в должности начальника управления образовании администрации Хабаровска, вносила детей своих знакомых и родственников в списки одаренных детей, который отправлялись в детские лагеря в КНР за счет администрации Хабаровска, - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Вечером 11 сентября сотрудники УБЭП задержали чиновницу в городской администрации и доставили на допрос. Однако, от дачи показаний она отказалась, поскольку никто не обязан свидетельствовать против себя.

На этом вся внятная информация заканчивается, а мы переходим в область слухов. Итак, по неподтвержденной информации, Ольга Тен отстранена от занимаемой должности, судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Редакция «Комсомолки» будет следить за ходом развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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