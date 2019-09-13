В Хабаровске общественники начали проверку дорог и переходов в рамках акции «Дорога в школу».

Эксперты ОНФ и сотрудники ГИБДД инспектируют дороги и пешеходные переходы по пути следования школьников. Акция проходит в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Целью акции является выявление аварийных и опасных участков дорог, установление причин их возникновения и разработка рекомендаций по устранению.

12 сентября состоялся первый выезд инспекторской группы — посетили школу №63 в Волочаевском городке. Выбор объясняется просто: жители района не раз обращались в региональное отделение Общероссийского народного фронта с жалобами на отсутствие освещения, пешеходных дорожек и общее качество дорожного полотна.

Участники акции осмотрели территории пешеходных переходов и зафиксировали целый ряд недостатков на всей протяженности пути школьников к образовательному учреждению.

К ведению школьного начальства пешеходные переходы, понятно, не относятся. Как и весь Волочаевский городок, до недавнего времени они принадлежали военному ведомству. Сейчас право собственности на них — спорный вопрос. Возможно, именно по этому город не торопится приводить переходы в порядок.

- В прошлом году мы отправляли в адрес мэра Хабаровска обращение с просьбой обеспечить освещение и обозначить пешеходные переходы на данном участке, - отметили в пресс-службе регионального отделения ОНФ. - С того времени установлены только дорожные знаки «Пешеходный переход», и то разные по размеру и цвету. При этом, администрация школы не знает точно, кто именно их установил.

Эксперты ОНФ и сотрудники ГИБДД инспектируют дороги и пешеходные переходы по пути следования школьников. Фот: Пресс-служба ОНФ по Хабаровскому краю

Дорога не так давно была отремонтирована. Но сейчас ее состояние уже не внушает оптимизма. Что этому виной, некачественный ремонт или интенсивная эксплуатация, неподготовленному человеку судить трудно. Но, факт остается фактом: сейчас дорога в ненормативном состоянии, и ремонтировать ее в ближайшее время никто не планирует.

- В настоящее время в поле зрения наших активистов – мониторинг одиннадцати образовательных учреждений, вблизи которых с начала 2018 года зафиксированы ДТП с наездом на пешеходов, - прокомментировал руководитель хабаровского исполкома ОНФ Юрий Рошка. - Автомобильная дорога является повышенным источником опасности для детей. И мы все: и родители, и должностные лица обязаны организовать безопасность движения детей по дороге в школу.

После подведения итогов акции общественники зададут все возникшие вопросы городскому руководству, а также подготовят обращения в прокуратуру.