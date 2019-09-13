Инновации, лоск и европейское качество: Renault Arkana

Renault Arkana - интересный вариант автомобиля для бизнеса и отдыха. Посмотрим на него поближе.

Достаточно просторный и высокий салон сочетается с умеренными внешними габаритами. На городских дорогах, как на проспекте, так и на узких улицах, он чувствует себя вполне уверенно. С парковкой проблем нет: маневренный, легкий в управлении за счет нового рулевого механизма с электроусилителем.

В таком автомобиле можно встретить в аэропорту бизнес-партнера. Достойный экстерьер Renault Arkana наглядно продемонстрирует вашему коллеге ваш вкус и достаток. Обтекаемый купеобразный профиль - отсылка к модным купе-кроссоверам премиального сегмента.

Инновации, лоск и европейское качество: Renault ArkanaФото: Петр САМСОНОВ

Интерьер не менее респектабелен: мягкие кожаные сиденья, приятная на ощупь панель управления. Здесь нет мягкого пластика, который можно сломать случайным ударом. Архитектура передней панели выстроена по строгим правилам эргономики и безопасности. Водителю достаточно бросить один быстрый взгляд на панель, и основные параметры движения ему известны. Центральная консоль с 8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы EasyLink ориентирована в сторону водителя, что добавляет комфорта при управлении всеми функциями автомобиля. В салоне много воздуха и пространства для каждого пассажира, а отделения для хранения позволят взять с собой важные мелочи.

Комфорту водителя инженеры Renault Arkana уделили особое внимание. Помимо стандартных функций - регулировки поясничного упора, сиденья по высоте, высоты подголовника - есть регулировка руля в двух положениях, хорошая боковая поддержка, а передний подлокотник сдвигается.

Отлично покажет себя этот автомобиль и при поездке за город, в командировку или на отдых с семьей. Весьма и весьма вместительный багажник, задние сиденья раскладываются, давая возможность вести крупногабаритный груз. Образовавшуюся платформу можно использовать и как спальное место в дальней поездке.

Инновации, лоск и европейское качество: Renault ArkanaФото: Петр САМСОНОВ

Автомобиль полностью адаптирован под непростой дальневосточный климат. Хороший обогрев салона, включая руль и форсунки омывателей лобового стекла. Мощные светодиодные фары пробьют темную зимнюю ночь и утренний осенний туман. Установлены камеры кругового обзора и система контроля за мертвыми зонами, что важно на дальневосточных междугородних трассах и на городских улицах. В салоне Renault Arkana комфортно в любую погоду благодаря системе климат-контроля с оригинальным дизайном. А интерьерная подсветка Ambient Light позволяет создать нужную атмосферу в салоне. Достаточно выбрать любой из восьми цветов - в соответствии с вашими пожеланиями и настроением.

Шесть подушек безопасности установлены в салоне - очень неплохой показатель. Кроме того, кузов купе-кроссовера выполнен из высокопрочных марок стали, установлены новые силовые панели, что в совокупности обеспечивает кузову высокую жесткость на кручение.

Инновации, лоск и европейское качество: Renault ArkanaФото: Петр САМСОНОВ

Головная боль владельцев всех автомобилей - обслуживание. При покупке Renault Arkana в салоне официального представителя компании Renault «Автомир» вы снимаете с себя эту проблему. На протяжении всего гарантийного срока - а это пять лет - ремонт и при необходимости замена узлов и агрегатов выполняются бесплатно. Но это не значит, что в дальнейшем вас оставят на произвол судьбы: вам также будут доступны услуги автомеханика, отлично знающего машины этой марки, через официального автодилера вы сможете приобретать оригинальные запчасти и комплектующие.

Также «Автомир» работает по государственным программам автокредитования, по которым можно получить дополнительную скидку.