В Хабаровске судьбу стройки в центре города будут решать совместно с губернатором

Хабаровчане, которые регулярно ездят общественным транспортом через центр города, уже привыкли к виду автобусной остановки «Госбанк» на улице Волочаевская. Много лет ее украшает бетонный забор, ограждающий пустырь.

Дефицитная земля в центре города простаивает без дела, начиная с 2005 года. Изначально, застройщик планировал возведение на этой территории жилого дома, но, столкнувшись с некоторыми трудностями, передал участок другому подрядчику. Застройщик — ООО «Сатурн», вознамерилось построить на вверенном пяточке очередной торгово-развлекательный центр с офисными и торговыми помещениями, двухуровневой подземной парковкой и IMAX-кинотеатром. А поскольку земли на воплощение в жизнь таких хтонических планов не хватило, представители застройщика решили подрезать землицы у дворов в соседних домах. Жители, как ни странно, отнеслись к идее остаться без придомовой территории без энтузиазма и немедля нажаловались губернатору.

В Хабаровске судьбу стройки в центре города будут решать совместно с губернаторомФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Утром 13 сентября на место конфликта прибыл Сергей Фургал в сопровождении представителей краевого министерства ЖКХ, юридической службы, Госстройэкспертизы, главных архитекторов города и края и других ответственных лиц. Приехал и команда застройщика вместе с архитектором проекта.

- У нас были детская площадка, клумбы, скамейки, - обратилась к губернатору глава инициативной группы жильцов. - Была спортивная площадка, зимой каток заливали, дети катались, мальчишки в хоккей гоняли. Сейчас остались одни руины и забор. По нормативам расстояние до строящегося объекта должно быть 50 метров. А здесь и пятнадцати не будет.

В Хабаровске судьбу стройки в центре города будут решать совместно с губернаторомФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Глава региона состоянием придомовых территорий остался не доволен. Напомню, речь идет о дворе, находящимся в полутора кварталах от площади им. Ленина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/732234" frameborder="0"></iframe> Губернатор и ТЦ.

- Кто обслуживает двор? Где представители управляющей компании? Они что, забыли как надо управлять? - возмутился Сергей Фургал. - Пригласите сюда фонд капитального ремонта, им деньги некуда деть, пусть посмотрят - что у них в центре города творится...

Затем начался разбор полетов. Перед губернатором и собравшимися распахнули двери в бетонном заборе. Двери, конечно, громко сказано... В общем, калиточку отодвинули. Взорам открылся участок земли, довольно чистый и ровный. Местные дружно удивились: надо же, послышалось в толпе, еще вчера тут травы было выше пояса.

В Хабаровске судьбу стройки в центре города будут решать совместно с губернаторомФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Здесь, на площадке губернатор потребовал показать пальцем - буквально - где что будет: где пройдет контур здания, где закончится отмостка, где пролягут подъездные дороги.

Представитель застройщика пытался убедить губернатора в безопасности и соответствии проекта всем необходимым нормативам. Но одного красноречия оказалось недостаточно.

- Участок выделяли с тем условием, что мы благоустроим придомовую территорию,- оправдывался представитель ООО «Сатурн».

- А вы жильцов спросили, - поинтересовался губернатор. - Нужно им это ваше благоустройство? Публичные слушания при выделении участка под застройку проводили?

Этот вопрос явно был адресован архитектуре. Городской архитектор объяснил, что по закону для каждого земельного участка устанавливаются виды разрешенного строительства. И если объект входит в этот список, на стадии выделения участка слушания не проводятся. Они проходят позже, когда застройщик или бенефициант обсуждает с жители окрестных домов благоустройство территории.

Но, по словам местных, к ним никто не пришел и не поговорил. Более того, застройщик подал в мэрию заявку на добавку - попросил увеличить выданный участок на десять процентов. В качестве компенсации, объяснили активисты от жильцов, и пообещал благоустройство остатков двора. В мэрии пошли навстречу коммерсантам.

В Хабаровске судьбу стройки в центре города будут решать совместно с губернаторомФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Вот тогда-то терпение людей и лопнуло, они написали жалобу в правительство края.

Собственно, предпринимателей понять можно: центр города, развитая инфраструктура - от водоснабжения до дорог, врезайся куда хочешь, поток людей хороший, рядом множество учреждений. Строй, открывай, зарабатывай! Если бы не жильцы, уже пошла бы прибыль.

- Вы понимаете, что мы рискуем получить социальный взрыв? Люди будут писать жалобы, выходить на стихийные митинги, - повернулся губернатор к застройщику. - У нас есть пример "Счастья" (торговый центр на площади им. Серышева, едва не признанный самостроем - прим. авт.), на котором люди потеряли много денег. Вам такое надо?

Коммерсанты отвели глаза в сторону.

В сухом остатке: строительство будет заморожено, все заинтересованные стороны сядут за стол переговоров, чтобы найти оптимальное решение, устраивающее всех. Судя по всему, переговоры будут нелегкими: жильцы категорически не хотят упираться в стены торгового центра, выходя из подъезда; застройщик вложил много денег и времени в эту стройку.

Мы будем следить за развитием событий.