Двое мужчин стали жертвами уличного стрелка в центре Хабаровска

Вызовом кареты скорой помощи закончились для одного из хабаровчан дружеские посиделки по случаю собственного дня рождения. Хабаровчанин отмечал свои тридцать девятые именины на квартире в пятиэтажке на улице Дикопольцева. Устав от застолья, именинник вместе со своей подругой и отчимом вышли на улицу подышать свежим воздухом. Здесь их внимание привлек посторонний шум. В соседнем доме также веселилась теплая компания. Через открытую балконную дверь доносились крики и музыка. Завязалась словесная перепалка, а после из дома выскочили двое мужчин.

- Сначала орали друг на друга, в окно слышно было, - рассказала жительница дома №70 Валентина. - Один говорил с акцентом, другие тоже мужские голоса ему отвечали. Ругались нецензурно. Потом стрелять начали.

Огонь из травматического пистолета открыл один из мужчин, по свидетельству очевидцев, «восточной внешности». Он трижды выстрелил в сидящих на лавочке оппонентов, а потом вместе с приятелем скрылся в проулке. Стрелком хулиган оказался отменным, три резиновые пули нашли свою цель. Именинник получил ранение в голову, а его отчим - в руку и корпус. Пострадавшие вызвали скорую помощь и наряд полицейских. Раненый был доставлен во вторую краевую больницу, его отчим от госпитализации отказался.

Личность правонарушителей устанавливается. Решается вопрос о том, по какой статье будет возбуждено дело.

- Вопрос о том, как будет квалифицировано содеянное, остается открытым, - прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Он будет решен после того, как выяснятся все обстоятельства происшедшего.

По горячим следам злоумышленников задержать не удалось. Однако, это вопрос времени - известно, в какой квартире они гостили в эту ночь.