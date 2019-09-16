2019-09-16T09:49:17+03:00
Происшествия

Двое мужчин стали жертвами уличного стрелка в центре Хабаровска

Празднование дня рождения закончилось больничной койкой для виновника торжества и его родственника
Евгения МОЛОТОВА
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Двое мужчин стали жертвами уличного стрелка в центре Хабаровска Фото: Олег ЖухловДвое мужчин стали жертвами уличного стрелка в центре Хабаровска Фото: Олег Жухлов
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Вызовом кареты скорой помощи закончились для одного из хабаровчан дружеские посиделки по случаю собственного дня рождения. Хабаровчанин отмечал свои тридцать девятые именины на квартире в пятиэтажке на улице Дикопольцева. Устав от застолья, именинник вместе со своей подругой и отчимом вышли на улицу подышать свежим воздухом. Здесь их внимание привлек посторонний шум. В соседнем доме также веселилась теплая компания. Через открытую балконную дверь доносились крики и музыка. Завязалась словесная перепалка, а после из дома выскочили двое мужчин.

- Сначала орали друг на друга, в окно слышно было, - рассказала жительница дома №70 Валентина. - Один говорил с акцентом, другие тоже мужские голоса ему отвечали. Ругались нецензурно. Потом стрелять начали.

Огонь из травматического пистолета открыл один из мужчин, по свидетельству очевидцев, «восточной внешности». Он трижды выстрелил в сидящих на лавочке оппонентов, а потом вместе с приятелем скрылся в проулке. Стрелком хулиган оказался отменным, три резиновые пули нашли свою цель. Именинник получил ранение в голову, а его отчим - в руку и корпус. Пострадавшие вызвали скорую помощь и наряд полицейских. Раненый был доставлен во вторую краевую больницу, его отчим от госпитализации отказался.

Личность правонарушителей устанавливается. Решается вопрос о том, по какой статье будет возбуждено дело.

- Вопрос о том, как будет квалифицировано содеянное, остается открытым, - прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Он будет решен после того, как выяснятся все обстоятельства происшедшего.

По горячим следам злоумышленников задержать не удалось. Однако, это вопрос времени - известно, в какой квартире они гостили в эту ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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