«Дорога мечты»: в пригороде Хабаровска сдали в эксплуатацию трассу повышенной комфортности

Скоростная дорога категории IБ идет по новому маршруту, в обход села Сосновка, поселка Корфовский, Чирки и 24-й километр. Старт движению по новой трассе дал лично губернатор региона Сергей Фургал.

- Мы присутствуем при историческом событии, - отметил глава региона на церемонии торжественного открытия. - В Хабаровском крае впервые, за всю историю его существования, появилась дорога такого класса.

«Дорога мечты»: в пригороде Хабаровска сдали в эксплуатацию трассу повышенной комфортностиФото: Владимир ЗЕНКОВ

Дорога действительно выше всяких похвал. В рамках реконструкции строители возвели два автомобильных моста через реки Красная речка и Малые Чирки, выстроили три транспортные развязки с полным освещением. Учтены интересы четвероногих жителей Большехехцирского заповедника. Для беспрепятственной миграции построили семь металлических гофрированных арочных конструкций — их провели непосредственно под дорожным полотном, на манер тоннелей.

- Во-первых, благодаря трассе мы уменьшим пробки, - подчеркнул глава края. - Во-вторых, это увеличение транспортного потока, в том числе транзитного. В третьих, новые рабочие места. В четвертых, это увеличение налоговых поступлений. А пятое, и, возможно, главное, - это имидж. У нас так повелось, что дороги ругают, а сегодня мы доказали, что можем строить на самом высоком уровне и по мировым стандартам. Несмотря на климатические особенности, расстояния. Лично для меня, как для главы региона, это является важным сигналом того, что Хабаровский край будет развиваться.Исключительное значение транспортной развязки в масштабах региона отметил Сергей Фургал.

«Дорога мечты»: в пригороде Хабаровска сдали в эксплуатацию трассу повышенной комфортностиФото: Владимир ЗЕНКОВ

Об особенностях строительства дороги рассказал ведущий инженер отдела капитального строительства ДСД «Дальний Восток» Сергей Епифанцев.

- Это одна из первых дорог такой категории в Хабаровском крае, - отметил он и принялся перечислять. - Здесь выполнены большие объемы земляных работ — перелопатили более шести миллионов кубометров грунта. Обеспечили мощный дренаж. Понизили уровень грунтовых вод. Очень сложную работу в заказнике: все работы на этой территории велись в ручном режиме, чтобы не беспокоить животных. Много возведено искусственных сооружений. Три развязки и путепровод через Транссибирскую магистраль. Мосты. Работы было много, и очень радостно что все получилось на должном уровне.

«Дорога мечты»: в пригороде Хабаровска сдали в эксплуатацию трассу повышенной комфортностиФото: Владимир ЗЕНКОВ

Реконструкция дороги проходила в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Также в 2019 году на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» в Хабаровском крае после ремонта в эксплуатацию будет введено 19 километров, в том числе завершатся начатые в прошлом строительном сезоне работы на 7-километровом участке с 43 по 50 километр в селе Владимировка. Кроме того, для продления срока службы покрытия на 67 километрах трассы запланировано устройство так называемых слоев износа и поверхностной обработки.