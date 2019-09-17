Хабаровский полицейский рассказал, как обезвредил вооруженного бандита в торговом центре города

Сотрудник полиции — профессия особенная. На такой работе не бывает выходных и праздников, правоохранители всегда на боевом посту и готовы выполнять свои служебные обязанности. Эту максиму в очередной раз доказал старший сержант ППС Константин Фидоренко, для которого поход в магазин, вечером 5 сентября, обернулся поимкой вооруженного хулигана.

Роль места преступления сыграл один из алкомаркетов на проспекте 60-летия Октября. Большую часть происшествия засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как явно нетрезвый мужчина подходит к полкам с алкогольной продукцией, наклоняется к нижним стеллажам. В это время сзади его бьет ножом в корпус другой мужчина.

Инцидент произошел около семи часов вечера. В это время в магазине довольно людно, но поначалу никто из посетителей не обратил внимание на кровавую расправу, свершавшуюся прямо на глазах. Никто, кроме сержанта Фидоренко, который также заглянул в магазин по соседству.

- Я возвращался из парикмахерской, зашел за сигаретами, - рассказал корреспонденту «КП-Хабаровск» Константин Фидоренко. - Магазин расположен на первом этаже торгового центра, я стоял в холле, беседовал с товарищем. На подозреваемого сразу обратил внимание, он был сильно пьян и по лицу заметно было, что человек не в себе. Пошел за ним следом. Когда он ударил потерпевшего ножом... у нас на службе всякое бывает, принимать решения надо быстро, сработала профессиональная выручка. Применил газовый баллончик, выбил нож, надел наручники, они у меня с собой, на всякий случай обычно лежат. Вызвал наряд. Ребята минуты через три приехали.

Сержант вытащил задержанного бандита в холл, передал подъехавшим сотрудникам, а сам вернулся оказать первую помощь потерпевшему. Мужчина 1969 года рождения тихо хрипел от боли.

- Позвонил в скорую, сказал, что ножевое, легкое пробито, - поделился Константин. - Кровотечение у него характерное было. Стал оказывать первую помощь. Там и скорая подъехала. Он сначала от госпитализации отказался, но позже я узнал, что его прооперировали.

У пострадавшего оказалось проникающие ранение брюшной полости, сейчас его жизнь уже вне опасности.

- Фигурант 1975 года рождения задержан и водворен в СИЗО, - рассказал Кирилл Блинов, специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску. - Он ранее судим, недавно освободился из мест лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

По информации следствия, потерпевший и нападавший были знакомы между собой. В тот вечер они вместе выпивали у знакомых, где и повздорили. Потерпевший отправился в магазин за добавкой, а нападавший, прихватив нож, поспешил отомстить обидчику.

Начальник городской полиции принял решение о поощрении Константина Фидоренко за профессионализм.