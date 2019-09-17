Комсомольск-на-Амуре получит еще 13 миллионов рублей на защиту от наводнения

Гребень паводка покинул Хабаровск и отходит от Комсомольска-на-Амуре, однако в городе юности обстановка остается тяжелой. Сейчас улицы Комсомольска заливает не река, а подземные воды. Они залегают на глубине от нуля до 2,8 метра. По своему химическому составу, пояснили в пресс-службе администрации Комсомольска, они довольно агрессивны, плюс амплитуда колебания уровня залегания значительна во времени – до полутора метров.

Минимальный уровень фиксируется в марте, максимальный – сейчас, в сентябре. К тому же, как установлено наблюдениями, на территории города широко распространена т.н. верховодка – временные воды, формирующиеся после дождей, таяния снега, расположенные над пластами глины.

Добавим сюда наводнение и обильные осадки и получим тонущий город. Уровень реки активно снижается, за сутки примерно на пять-десять сантиметров. На день 17 сентября он составил 802 сантиметров. Однако обстановка в городе не улучшается.

- Ситуация даже хуже, чем в 2013 году. Уровень Амура снижается, а подземные воды напирают. Топит целые микрорайоны, свыше сорока насосов работают круглосуточно, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Губернатор Хабаровского края выделил тонущему Комсомольску еще тринадцать миллионов рублей на борьбу с наводнением. Напомним, первый транш в пятнадцать миллионов краевая казна направила городу юности в конце августа. Эти деньги должны помочь справиться с паводком.

- Все дамбы отсыпаны, доведены до высоты уровня в девять метров. Пока пешеходные зоны мы вынуждены прокладывать мешками с песком, - уточнили в мэрии.

Остаются подтопленными четыреста сорок домов, более двух тысяч приусадебных участков. Вода хозяйничает в поселках Парковый, Хорпинский, Малая Хапсоль, в микрорайонах им. Менделеева, Победы, Силинский и Мылки.

Когда вода уйдет из города, начнется масштабная очистка улиц, дворов и домов. Нужно будет провести дезинфекцию и дератизацию. К этой работе привлекут специалистов Минобороны России, а власти города и края начнут считать ущерб.