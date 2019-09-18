2019-09-18T10:28:20+03:00
Общество

«Жемчужина Хабаровского края» под угрозой уничтожения?

По мнению экологов санитарные вырубки угрожают озеру Амут
Евгения МОЛОТОВА
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«Жемчужина Хабаровского края» под угрозой уничтожения?«Жемчужина Хабаровского края» под угрозой уничтожения?Фото: Правительство Хабаровского края
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Озеро Амут вошло в список семи чудес Хабаровского края отнюдь не по протекции. Это место постоянного паломничество туристов, красивейший памятник природы и подлинная жемчужина Хабаровского края. Однако санитарные вырубки, которые все лето проводят на территории Солнечного района ставят под угрозу само существование этого удивительного места.

Вырубки в районе озера Амут начались еще в 2007 году. Тогда в водоохранной зоне была прорублена просека, ширина которой местами превышает пятьдесят метров. Позже, в 2013 году, стройка второй очереди трассы в бассейне реки Амуринки привела к тому, что был полностью смыт почвенный слой на одном из склонов хребта Мяо-Чан, а вся грязь «скатилась» по склону в озеро. Тогда Амут удалось отстоять. Сейчас санитарные вырубки, которые ведут на склонах Мяо-Чана, могут привести к аналогичной, если не худшей беде.

- Леса, растущие на склонах, выполняют защитную функцию, - рассказала начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника Екатерина Кондратьева. - Они укрепляют склоны от разрушений, защищают почву от эрозии и смыва. После вырубок грязевые стоки после каждого дождя будут стекать в озеро, что приведет к заболачиванию.

Амгуньское лесничество, в ведении которого находятся санитарные вырубки на участках вокруг Амута, с позицией эколога не согласны. По их версии, решение о проведении вырубок было принято после лесопатологического исследования.

- Есть Центр защиты лесов в Хабаровске, они мониторят состояние лесов через спутники, проводят натурные исследования, потом принимают решение, - объяснили в Амгуньском лесничестве. - Пораженные леса вносят в спецреестр. После того, как краевой Россельхоз примет решение о вырубках, мы проводим их на специально выделенных участках. На участках вокруг Амута санитарные вырубки проводится субподрядчиком - «Дальневосточной авиационной базой охраны лесов».

Казалось бы, все понятно, но, как говорится, есть один нюанс. Лесопатологические исследования вокруг Амута проводили специалисты той же самой организации, «Дальневосточной авиационной базы охраны лесов». И именно на основании данных этого исследования под вырубку попали 110 гектар ельника на склонах Мяо-Чан. К сожалению, получить комментарий специалистов авиабазы лесохраны не удалось. Поэтому пока вопрос о том, действительно ли хвойные деревья в окрестностях дальневосточного чуда нуждаются в масштабных вырубках, остается без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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