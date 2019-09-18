К ликвидации последствий потопа в Хабаровском крае подключится Москва

Совещание при президенте России по вопросам ликвидации последствий на территориях пострадавших от паводка прошло сегодня в Кремле. В нем принял участие глава Хабаровского края Сергей Фургал. Губернатор доложил Владимиру Путину о текущем положении дел в Хабаровском крае и внес несколько предложений от имени краевых властей.

- По состоянию на 16 сентября в зоне подтопления находятся в общей сложности 93 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях края. От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тысяч человек, - рассказал Сергей Фургал. - После того, как вода сойдет мы в оперативном порядке проведем оценку ущерба граждан по утрате имущества. Суммы выплат составят до 50 тысяч рублей при частичной утрате и до 100 тысяч рублей при полной утрате имущества. Общий объем средств, направленных на ликвидацию последствий паводка, уже составил 73 миллиона рублей.

К ликвидации последствий потопа в Хабаровском крае подключится МоскваФото: Правительство Хабаровского края

Губернатор отметил положительную динамику в снижении уровня Амура. Ситуация в регионе стабилизируется. Напряженность сохраняется в Комсомольском и Ульчских районах и в городе Комсомольске-на-Амуре, где в зоне паводка находятся 440 жилых домов. Там, где вода уже сошла, работают оценочные комиссии. Их задача — провести оценку пострадавшего жилья и имущества.

- Подготовьте заранее. Я сейчас обращаюсь ко всем, где вода еще не ушла, ко всем коллегам. Нужно заранее подготовиться и не ждать, пока вода сойдет, а потом начать формирование различных комиссий. Нужно, чтобы они были сформированы заранее. Чтобы приступали к работе немедленно, как только вода уйдет, сразу, - распорядился президент.

Губернатор обратил внимание членов совещания на тот факт, что часть жителей пострадавшего жилья уже получали компенсации в 2013 году. То есть, гражданам компенсировали затраты на покупку нового жилья, но старое по прежнему оставалось в их собственности. Так сложилась ситуация, к примеру, в поселке Корсаково-2, где часть поселка в 2013 году была подтоплена. Однако, после схода воды, на участках возвели новые дома. Сейчас они опять оказались в воде.

- Правительством края подготовлены предложения по внесению дополнений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Предлагается изымать для государственных или муниципальных нужд земельный участок, расположенный в зоне затопления. По аналогии изъятия в отношении жилья, признанного аварийным, - сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

С предложением главы региона согласился федеральный министр ЖКХ Владимир Якушев. Он также отметил, что в ряде регионов уже существует практика по обмену аварийного жилья на новое. Фактически, люди получают новый дом взамен старого, который переходит в собственность муниципалитета.

Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края по предварительным оценкам нанесен ущерб в размере 990 млн. рублей. Глава региона обратился к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь.