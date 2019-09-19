2019-09-19T11:30:17+03:00
Происшествия

Террорист, полгода минировавший торговую сеть «Самбери» в Хабаровском крае, задержан

Как сообщают источники, в организации телефонного шантажа подозревают ранее неоднократно судимого жителя республики Марий Эл
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Торговую сеть "Самбери" "минировали" более 300 разТорговую сеть "Самбери" "минировали" более 300 разФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

Информация о взрывных устройствах, заложенных в гипермаркетах торговой сети «Самбери», впервые появилась еще в апреле месяце. С достойным лучшего применения упорством злоумышленники «минировали» магазины по всей территории Дальнего Востока от Владивостока до Камчатки. Доставалось и Хабаровску. Так, в июле торговые точки в краевой столице закрывались еженедельно. Лжетеррорист требовал с торговой сети деньги, причем сумма выкупа постоянно росла.

Слухи о том, что злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, появилась сегодня в сети. Личность его установлена. Это житель республики Марий Эл, уроженец города Йошкар-Ола, ранее судимый за дезертирство, кражи, угон транспортного средства, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и повторное нетрезвое вождение. Также известно, что фигурант работал мастером по ремонту мобильной электроники и звонил с телефонов клиентов, а также пользовался анонимайзерами - программами, изменяющими номера телефонов, высвечивающиеся у адресатов.

- До нас дошли сведения о задержании злоумышленника, - рассказала Ветта Вольгушева, руководитель пресс-службы торговой сети «Самбери». - Однако официальной информацией по этому поводу мы не обладаем.

По ее словам, сотрудники «Самбери» зафиксировали более трехсот фактов ложного минирования. Убытки понесли не только владельцы торговой сети, но и предприниматели, торговые точки которых размещены на тех же площадях, что и гипермаркеты сети.

- Мы понесли огромные убытки, - подчеркнула Ветта Вольгушева. - И не только от простоев. Пострадала наша репутация, которую мы сейчас должны восстанавливать. Предстоит огромная работа по возвращению клиентов, а это тоже расходы.

Если оценить убытки очень грубо в девять миллионов рублей - примерно по триста тысяч рублей за вызов, то выплачивать ущерб по гражданскому иску фигуранту придется очень долго. В колонии заключенным платят порядка 11 тысяч рублей, значит, на выплату уйдет больше тысячи лет.

В краевом управлении ФСБ не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что заниматься расследованием будет УМВД России по Хабаровскому краю. Содеянное можно квалифицировать по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о об акте терроризма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за него год боялась мужчин»: тольяттинца, изнасиловавшего проститутку из Геленджика, отправили за решетку
30-летняя Марина после преступления сделала аборт, она уверена — пять лет колонии общего режима для обидевшего ее «комнатного бойца» слишком мало
Новости 24
Уличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в Хабаровске
Студенты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета»
Студент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО
Добровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью
Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»
День работников леса в Хабаровском крае отметили сбором желудей
Молодежное отделение «Почты России» начало работу в Хабаровске
Общекраевой субботник объявлен в Хабаровском крае
За один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублей
Соискателей в Хабаровске приглашают на ярмарку вакансий
В Хабаровском крае подсчитали ущерб сельхозпроизводителей от паводка
Хабаровчане по-новому посмотрят на себя на «Ярмарке здоровья»
Первое заседание обновленной Закдумы Хабаровского края пройдет в начале октября
Проводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском крае
Хабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батуте
Для строительства «Села Пермского» в Комсомольске-на-Амуре ищут инвесторов
Погода в Хабаровске на 19 сентября 2019 года: до +12, небольшие осадки
Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартиры
В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки
Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги