Террорист, полгода минировавший торговую сеть «Самбери» в Хабаровском крае, задержан

Информация о взрывных устройствах, заложенных в гипермаркетах торговой сети «Самбери», впервые появилась еще в апреле месяце. С достойным лучшего применения упорством злоумышленники «минировали» магазины по всей территории Дальнего Востока от Владивостока до Камчатки. Доставалось и Хабаровску. Так, в июле торговые точки в краевой столице закрывались еженедельно. Лжетеррорист требовал с торговой сети деньги, причем сумма выкупа постоянно росла.

Слухи о том, что злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, появилась сегодня в сети. Личность его установлена. Это житель республики Марий Эл, уроженец города Йошкар-Ола, ранее судимый за дезертирство, кражи, угон транспортного средства, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и повторное нетрезвое вождение. Также известно, что фигурант работал мастером по ремонту мобильной электроники и звонил с телефонов клиентов, а также пользовался анонимайзерами - программами, изменяющими номера телефонов, высвечивающиеся у адресатов.

- До нас дошли сведения о задержании злоумышленника, - рассказала Ветта Вольгушева, руководитель пресс-службы торговой сети «Самбери». - Однако официальной информацией по этому поводу мы не обладаем.

По ее словам, сотрудники «Самбери» зафиксировали более трехсот фактов ложного минирования. Убытки понесли не только владельцы торговой сети, но и предприниматели, торговые точки которых размещены на тех же площадях, что и гипермаркеты сети.

- Мы понесли огромные убытки, - подчеркнула Ветта Вольгушева. - И не только от простоев. Пострадала наша репутация, которую мы сейчас должны восстанавливать. Предстоит огромная работа по возвращению клиентов, а это тоже расходы.

Если оценить убытки очень грубо в девять миллионов рублей - примерно по триста тысяч рублей за вызов, то выплачивать ущерб по гражданскому иску фигуранту придется очень долго. В колонии заключенным платят порядка 11 тысяч рублей, значит, на выплату уйдет больше тысячи лет.

В краевом управлении ФСБ не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что заниматься расследованием будет УМВД России по Хабаровскому краю. Содеянное можно квалифицировать по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о об акте терроризма».