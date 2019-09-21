2019-09-21T08:40:02+03:00
Общество

Запрет на ввоз китайских яблок не вызвал дефицит в магазинах Хабаровска

Наоборот, прилавки завалены фруктами из Краснодара, Африки и даже Аргентины
Ксения ТУРТЫГИНА
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Китайскую "санкционку" быстро заместили краснодарскими дарамиКитайскую "санкционку" быстро заместили краснодарскими дарамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 10 августа этого года китайские яблоки, груши и персики попали под эмбарго: яблоки, груши и персики из Поднебесной запрещены к ввозу в Россию. Даже малыми партиями, даже в ручной клади. Россельхознадзор РФ объяснил тогда, что это связано с паразитами в китайских фруктах: личинки насекомых могут расплодиться на нашей территории и сожрать как минимум половину урожая.

Жители Хабаровского края, как и многих других приграничных районов, привыкли к китайской продукции на прилавках. Как сказался этот запрет на нашей жизни?

Да никак. В овощных магазинах и киосках по-прежнему лежат фрукты – от яблок до ананасов, от мандаринов до авокадо. Интересно, что и скачка цен не было.

- Нет никакого дефицита, мы как закупались на базах, так и продолжаем, - рассказала автору этих строк продавец одного овощного павильона. – Вот, видите – краснодарские яблоки. Причем они даже дешевле, чем китайские. Китайские стоили бы 150 рублей, а эти – 105-110. Лимоны у нас действительно из Африки.

Я еще раз осмотрела прилавки. Набор овощей-фруктов стандартный, но запросы обычной семьи он вполне удовлетворит. Удивительно все же: везти краснодарские яблоки через пол-России оказывается дешевле, чем переправить фрукты с другого берега Амура.

- А груши зимние будут? – поинтересовалась я судьбой своего любимого сорта.

- Зимних не будет, это же китайцы выращивают, - огорчила продавец.

Досадно. Придется, видимо, искать замену. Но, если смотреть на ситуацию в целом, то мы, потребители, не пострадали. Поставщики ежедневно привозят на базы города тонны фруктов, которые быстро расходятся по торговым точкам. И не факт, что после снятия запрета, китайские яблоки отвоюют свою нишу: многие покупатели уверены, что в фермеры Поднебесной злоупотребляют всякой «химией».

- Не покупала и не буду покупать. Хорошо, что ввели запрет, китайцы свои фрукты черт знает чем опрыскивают. Что? Из-за личинок паразитов? Ну, тем более! – вынесла вердикт покупательница, оказавшаяся в павильоне, когда мы беседовали с продавцом.

Для чистоты эксперимента я обошла еще четыре фруктово-овощных точки в своем районе. Везде одна и та же картина: яблоки нескольких сортов, груши, нектарины, персики, абрикосы – всего в достатке. Цены приемлемые, исключение составляют фрукты из Азербайджана. Но тут продавцы напирают на качество и вкус, и я не могу с ними не согласиться. Хотя покупать вряд ли стану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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