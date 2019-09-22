2019-09-22T08:16:08+03:00
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Рыба еще не доплыла на нерест в заповедники Хабаровского края

Однако специалисты не теряют надежды и усиливают охрану водоемов
Ольга КИВА
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Рыба еще не доплыла на нерест в заповедники Хабаровского края ФОТО: О. КуберскойРыба еще не доплыла на нерест в заповедники Хабаровского края ФОТО: О. Куберской
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В Хабаровском крае начинается ход осенней кеты в водоемах особо охраняемых территорий. Традиционно это процесс проходит в сентябре, но, по оценкам специалистов, ситуация сейчас критичная. Если раньше в это время года реи буквально серебрились от огромного количества хвостов, то сейчас эти водоемы пустые. Рыба сюда не доплывает. Объясняют это антропогенным стрессом, который испытывает промысловые обитатели рек.

Как отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», заповедник «Комсомольский» единственная территория в Нижнем Приамурье, в состав которой входит акватория реки Амур и приустьевой участок одной из богатейших нерестовых рек Горин. Также на территории национального парка «Анюйский» среднее течение реки Анюй, где много нерестилищ.

Во время осеннего нереста усиливают охрану заповедных водоемов. Госинспекторы проводят рейды с использованием скоростного водного транспорта. Тех, кого удается задержать во время незаконного лова, привлекают к административной ответственности. В качестве наказания обычно назначают штраф и взыскивают ущерб, причиненный природным комплексам и объектам.

Отметим, что браконьерам в качестве штрафа могут выписать больше 10 тысяч рублей за одну выловленную осеннюю кету. За один килограмм рыбы сумма составит 27 тысяч 455 рублей плюс 50 процентов таксы за один экземпляр лосося соответствующего вида. Если рыбу выловили на заповедной территории, то сумма штрафа увеличивается в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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